خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش قیمت طلا در بازار/افت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان

کاهش قیمت طلا در بازار/افت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان
کد خبر : 1715653
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه۱۴۰۴ به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید.

به گزارش ایلنا، قیمت انواع طلا امروز سه شنبه ۲۷  آبان ماه  از سوی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اعلام شده است.

هر گرم طلای دست دوم نیز در بازار امروز با نرخ حدودی ۱۱ میلیون ۳۳ هزار تومان قیمت خورده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۶۲ دلار رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ