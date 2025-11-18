کاهش قیمت طلا در بازار/افت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان

به گزارش ایلنا، قیمت انواع طلا امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه از سوی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اعلام شده است.

هر گرم طلای دست دوم نیز در بازار امروز با نرخ حدودی ۱۱ میلیون ۳۳ هزار تومان قیمت خورده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۶۲ دلار رسیده است.

انتهای پیام/