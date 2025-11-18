رایزنی استانداران مازندران و آستراخان روسیه در گیلان

به گزارش ایلنا، مهدی یونس رستمی استاندار مازندران به همراه هیات همراه، معاونان و مدیرعامل منطقه آزاد این استان در نشستی با ‌«ایگور بابوشکین» استاندار آستراخان روسیه در ارتباط با موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رایزنی کرد.

گفتنی است، استاندار آستراخان روسیه عصر (سه‌شنبه) به‌منظور شرکت در اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر با استقبال رسمی هادی حق‌شناس استاندار گیلان وارد رشت مرکز استان گیلان شد و در ادامه از منطقه آزاد انزلی و زیرساخت‌های بندر استراتژیک کاسپین بازدید کرد.

نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به ابتکار ایران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه سال ۱۴۰۴ با اهداف مختلفی با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» ‌در گیلان برگزار می‌شود.

اصلی‌ترین هدف این اجلاس ایجاد سازوکار دائمی همکاری میان استان‌های ساحلی و تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و گردشگری عنوان‌شده است ضمن اینکه اجلاس خزر با یک پنل عمومی و سه پنل تخصصی تلاش دارد در حوزه‌های همکاری‌های منطقه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، لجستیک، محیط‌زیست و گردشگری راه‌های جدید همکاری را میان پنج کشور ساحلی دریای خزر پیدا کند.

پنل اقتصاد در سرفصل‌های «سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، ‌ «تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری» و «سرمایه‌گذاری مشترک و نقش فرهنگ در برندسازی گردشگری»، پنل ترانزیت با عناوین «لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب»، «توسعه مسیرهای ترانزیتی دریایی، زمینی و ریلی» و «همکاری گمرکی و تقویت کریدور بین‌المللی شمال–جنوب» و پنل محیط‌زیست با عناوین «شیلات و احیای زیست‌بوم دریای خزر»، «حفاظت از تالاب‌ها و منابع آبزی» و «مدیریت تنوع زیستی و توسعه اقتصاد سبز» برگزار می‌شود.

دبیرخانه نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر در گیلان واقع‌شده است و استان‌های مازندران، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مهمانان داخلی این اجلاس هستند.

به گفته مقام‌های برگزارکننده اجلاس، از کشور روسیه مقامات استان‌های آستراخان، داغستان و کالمیکیا، ‌ از کشور جمهوری آذربایجان مقام‌هایی از استان‌های باکو، لنکران و سومقاییت، از کشور قزاقستان مقام‌های استان‌های مانگیستایو و آتی‌رائو و از کشور ترکمنستان از استان بالکان در این اجلاس حضور دارند تا درمجموع ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایرانی در این نشست حضورداشته باشند.

همچنین گفته‌شده سفرای کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در تهران و سفرای ایران در کشورهای حاشیه خزر مهمانان ویژه این اجلاس هستند و وزرای کشور، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد، رؤسای سازمان‌های محیط‌زیست و شیلات ایران نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد ضمن اینکه رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و کشورهای ساحلی نیز نقش برجسته‌ای در این اجلاس خواهند داشت و دبیر کل سازمان اکو و نمایندگان سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز به این اجلاس دعوت‌شده‌اند.

هیات‌های رسمی از هر استان به سرپرستی استانداران، مقامات ملی، اتاق‌های مشترک در اجلاس شرکت خواهند کرد.

انتهای پیام/