توسعه پرواز رشت–آستراخان و تقویت کریدور ریلی | تأکید بر گسترش تردد کشتیها در دریای کاسپین
استاندار گیلان در دیدار با رئیس منطقه آستراخان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حملونقل دریایی و زمینی گفت: گیلان آمادگی دارد با توسعه پروازها، افزایش تردد کشتیها و تکمیل خط ریلی رشت–آستارا، سطح مبادلات با روسیه را بهطور چشمگیری ارتقا دهد
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امشب(دوشنبه) در دیدار با ایگور بابوشکین رئیس منطقه آستراخان روسیه در سالن شهید انصاری استانداری گیلان، با اشاره به سابقه طولانی روابط دریایی ایران و روسیه اظهار کرد: ظرفیتهای امروز در حوزه حملونقل دریایی قابل مقایسه با چهار دهه قبل نیست و اکنون کشتیهای ایرانی توان بارگیری چندبرابری دارند.
وی با بیان اینکه گیلان علاقه مند است میزان تردد کشتیها بین بنادر ۲ کشور افزایش یابد، گفت: تحقق این مهم بدون شک باعث توسعه اقتصاد و روابط تجاری میان گیلان و آسترخان خواهد شد.
استاندار گیلان بر لزوم برقراری پروازهای منظم بین رشت و آستراخان تأکید کرد و افزود: پروازها میان گیلان و آستراخان در سالهای گذشته چندین مرتبه آغاز شد اما استمرار نداشت و با هماهنگی اتاقهای بازرگانی و منطقه آزاد امکان برقراری پروازهای ثابت وجود دارد.
حقشناس همچنین با تشریح ظرفیتهای اقتصادی گیلان در تولید برنج، مرکبات و بهویژه شیلات بیان کرد: بستههای معرفی ظرفیتها و اطلاعات تکمیلی در اختیار هیأت روسی قرار خواهد گرفت.
وی به پروژه راهبردی اتصال ریلی رشت–آستارا اشاره کرد و تصریح کرد:۱۶۲ کیلومتر از مسیر باقی مانده است و با پیگیری رؤسای جمهور ایران و روسیه و توافقات صورتگرفته با معاونان نخستوزیر روسیه و آذربایجان، روند اجرای این پروژه سرعت گرفته و بخش عمده آن تا پایان سال به پیشرفت قابل توجهی خواهد رسید.
حقشناس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صادرات روسیه از مسیرهای طولانی دریای سیاه، مدیترانه و اقیانوس هند عبور میکند، گفت: مسیر ایران از بندرعباس تا بندرانزلی و آستارا کوتاهترین و اقتصادیترین مسیر برای انتقال کالا به روسیه است.
ایگور بابوشکین رئیس منطقه آستراخان روسیه نیز در دیدار با استاندار گیلان، بر ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی و گسترش زیرساختهای حملونقل میان گیلان و آستراخان تأکید کرد.
وی با اشاره به روابط دیرینه دو منطقه گفت که آستراخان توسعه همکاریهای برادری با گیلان را یک اولویت راهبردی دانست و افزود: از گسترش برنامههای مشترک استقبال میکنیم
رئیس منطقه آستراخان توسعه ظرفیتهای بنادر آستارا و انزلی را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و افزود: افزایش توان عملیاتی این دو بندر میتواند حجم مبادلات تجاری را بهصورت چشمگیری ارتقا دهد.
بابوشکین همچنین تکمیل راهآهن رشت–آستارا را پروژهای حیاتی برای آینده روابط دو کشور عنوان کرد و گفت: اتصال ریلی پایدار، مسیر کریدور شمال–جنوب را تقویت کرده و سرعت و سهولت تبادل کالا را بهطور محسوسی افزایش خواهد داد.
وی با تأکید بر گسترش تردد کشتیها در دریای کاسپین، تصریح کرد: آستراخان آمادگی دارد همکاریهای لجستیکی و فعالیت خطوط دریایی میان دو منطقه را بهصورت گسترده توسعه دهد