به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس امشب(دوشنبه) در دیدار با ایگور بابوشکین رئیس منطقه آستراخان روسیه در سالن شهید انصاری استانداری گیلان، با اشاره به سابقه طولانی روابط دریایی ایران و روسیه اظهار کرد: ظرفیت‌های امروز در حوزه حمل‌ونقل دریایی قابل مقایسه با چهار دهه قبل نیست و اکنون کشتی‌های ایرانی توان بارگیری چندبرابری دارند.

وی با بیان اینکه گیلان علاقه مند است میزان تردد کشتی‌ها بین بنادر ۲ کشور افزایش یابد، گفت: تحقق این مهم بدون شک باعث توسعه اقتصاد و روابط تجاری میان گیلان و آسترخان خواهد شد.

استاندار گیلان بر لزوم برقراری پروازهای منظم بین رشت و آستراخان تأکید کرد و افزود: پروازها میان گیلان و آستراخان در سال‌های گذشته چندین مرتبه آغاز شد اما استمرار نداشت و با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی و منطقه آزاد امکان برقراری پروازهای ثابت وجود دارد.

حق‌‌شناس همچنین با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی گیلان در تولید برنج، مرکبات و به‌ویژه شیلات بیان کرد: بسته‌های معرفی ظرفیت‌ها و اطلاعات تکمیلی در اختیار هیأت روسی قرار خواهد گرفت.

وی به پروژه راهبردی اتصال ریلی رشت–آستارا اشاره کرد و تصریح کرد:۱۶۲ کیلومتر از مسیر باقی مانده است و با پیگیری رؤسای جمهور ایران و روسیه و توافقات صورت‌گرفته با معاونان نخست‌وزیر روسیه و آذربایجان، روند اجرای این پروژه سرعت گرفته و بخش عمده آن تا پایان سال به پیشرفت قابل توجهی خواهد رسید.

حق‌شناس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صادرات روسیه از مسیرهای طولانی دریای سیاه، مدیترانه و اقیانوس هند عبور می‌کند، گفت: مسیر ایران از بندرعباس تا بندرانزلی و آستارا کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر برای انتقال کالا به روسیه است.

ایگور بابوشکین رئیس منطقه آستراخان روسیه نیز در دیدار با استاندار گیلان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل میان گیلان و آستراخان تأکید کرد.

وی با اشاره به روابط دیرینه دو منطقه گفت که آستراخان توسعه همکاری‌های برادری با گیلان را یک اولویت راهبردی دانست و افزود: از گسترش برنامه‌های مشترک استقبال می‌کنیم

رئیس منطقه آستراخان توسعه ظرفیت‌های بنادر آستارا و انزلی را یکی از محورهای مهم همکاری دانست و افزود: افزایش توان عملیاتی این دو بندر می‌تواند حجم مبادلات تجاری را به‌صورت چشمگیری ارتقا دهد.

بابوشکین همچنین تکمیل راه‌آهن رشت–آستارا را پروژه‌ای حیاتی برای آینده روابط دو کشور عنوان کرد و گفت: اتصال ریلی پایدار، مسیر کریدور شمال–جنوب را تقویت کرده و سرعت و سهولت تبادل کالا را به‌طور محسوسی افزایش خواهد داد.

وی با تأکید بر گسترش تردد کشتی‌ها در دریای کاسپین، تصریح کرد: آستراخان آمادگی دارد همکاری‌های لجستیکی و فعالیت خطوط دریایی میان دو منطقه را به‌صورت گسترده توسعه دهد

