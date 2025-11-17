کشف ۱۰ تن کلهپاچه فاسد در انبار غیرمجاز در اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از کشف ۱۰ تن کلهپاچه و متعلقات گوسفندی منجمد در شرایط غیربهداشتی از یک انبار غیرمجاز در منطقه ملکشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیاکبر مختاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی شهرستان اصفهان با همکاری شبکه بهداشت و اداره دامپزشکی، در پی دریافت گزارش مردمی، به بررسی یک انبار مشکوک در منطقه ملکشهر پرداخت.
وی افزود: در این بازدید مشخص شد حدود ۱۰ تن کلهپاچه و متعلقات گوسفندی منجمد، بدون رعایت اصول نگهداری و دستورالعملهای بهداشتی در شرایط نامناسب و دمای غیرمجاز انبار شده بود. به گفته وی، کارشناسان دامپزشکی و بهداشت در بررسی اولیه، کالاها را مشکوک به فساد تشخیص دادند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان اظهار کرد: با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات که در محل حضور داشت، انبار مذکور بلافاصله پلمب و برای بررسی نهایی نمونهها به آزمایشگاههای تخصصی ارسال شد.
مختاری تصریح کرد: این انبار در ضلع غربی محدوده ملکشهر و در میان کارگاههای ساختمانی و دامپروریها قرار داشت که خارج از ضوابط صنفی و بدون مجوز فعالیت میکرد.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردمی در گزارش تخلفات، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه نگهداری مواد غذایی فاسد یا انبارهای فاقد مجوز، موضوع را به شبکه بهداشت، اداره دامپزشکی یا شماره ۱۳۵ ستاد خبری تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا از تهدید سلامت عمومی جلوگیری شود.