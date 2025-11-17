به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین زمانی عصر امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس اعلام رسمی مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه وزارت ورزش و جوانان و بر مبنای گزارش سامانه ملی صدور مجوز تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان، استان تا تاریخ ۲۴ آبان‌ماه در صدر استان‌های کشور قرار گرفته است.

وی افزود: این شاخص ملی یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط در جشنواره شهید رجایی محسوب می‌شود.

زمانی این موفقیت را نتیجه تلاش هماهنگ مجموعه اداره‌کل ورزش و جوانان استان به‌ویژه معاونت امور جوانان، همراهی تشکل‌های فعال جوانان و بهبود روندهای اجرایی در فرآیند صدور مجوزها دانست و تصریح کرد: این دستاورد نشان‌دهنده توجه و برنامه‌ریزی استان در جهت تقویت مشارکت‌های اجتماعی و حمایت از ظرفیت‌های جوانان است.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت توسعه تشکل‌های مردمی، خاطرنشان کرد: رشد چشمگیر تعداد تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان، بیانگر افزایش اعتماد عمومی و تمایل نسل جوان به حضور منسجم و تخصص‌محور در عرصه‌های اجتماعی است.

وی در پایان تأکید کرد: کسب این رتبه برتر، جایگاهی ارزشمند برای چهارمحال و بختیاری در سطح ملی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده حرکت هدفمند استان در مسیر ارتقای مشارکت اجتماعی و تقویت نقش جوانان در توسعه کشور است.

انتهای پیام/