به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین با انتشار بیانیه‌ای که یک نسخه آن نیز در اختیار خبرگزاری ایلنا مرکز قزوین قرار گرفته است نوشت: در روزهای اخیر سخنانی در برخی محافل و رسانه‌ها مطرح شده که لازم دیدم توضیحاتی با مردم عزیز و بزرگوار استان در میان بگذارم.

خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد نزدیک به نه ماه به‌عنوان خادم کوچک شما در سمت مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فعالیت کنم. در این مدت، با همه وجود و با تعصب و علاقه‌مندی صادقانه نسبت به استان و همشهریانم، شبانه‌روز کوشیدم. موافق و مخالف، همگی زحمات را دیدند و بسیاری نیز از سر بزرگواری تقدیر کردند.

سپاسگزارم از همه مسئولان پاک‌دست، دلسوز و بااخلاق استان؛ به‌ویژه نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی و در رأس همه، حضرت آیت‌الله مظفری نماینده معزز ولی‌فقیه و امام‌جمعه محبوب و مردم‌دار قزوین، و نیز استاندار فهیم، پرتلاش و اخلاق‌مدار که همواره از حق و عملکرد این‌جانب دفاع کردند.

از ۲۵سالگی توفیق خدمت داشته‌ام و نخستین مسئولیت من در اداره ارشاد آبیک بود. اگر مردم شریف و جوانان عزیز این شهرستان را جویا شوید، شهادت خواهند داد که در همه مسئولیت‌ها با سلامت، صداقت و وجدان کاری فعالیت کرده‌ام و افتخار می‌کنم که پاکدستی سرمایه حقیقی من بوده است.

در سال ۱۳۹۷، هنگامی که به‌عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدم، برخی افراد مغرض و کم‌دانش، متأسفانه با ساختن یک پرونده جعلی علیه من اقداماتی را سامان دادند. اما پس از طی مراحل قانونی، به‌طور کامل تبرئه شدم. درباره دانشگاه نیز روشن است که در سال ۱۳۸۵ از طریق آزمون سراسری پذیرفته شدم و تمامی مدارک حوزوی و دانشگاهی این‌جانب مورد تأیید مراجع و نهادهای مربوط است.

کسانی که آن سال‌ها فتنه‌گری کردند و آتش ظلم و تهمت را بر خود خریدند، به حکم الهی و به‌واسطه عملکرد خود، نتیجه رفتارشان را دیده‌اند.

این روزها سخنانی شنیده می‌شود که بنده را «فاسد» معرفی می‌کند. به صراحت می‌گویم:

کسی که از ابتدا با تلاش و سربلندی بزرگ شده، دست نیاز به سوی کسی دراز نکرده، و عزت‌نفس را اصل زندگی خود می‌داند، نه اهل فساد است و نه آلوده به آن می‌شود.

در شهرستان‌های تاکستان، نرجه، ضیاءآباد، اسفرورین، قاقازان، خرمدشت و خود شهر تاکستان، بزرگان با بصیرت، مردم شریف و نیروهای انقلابی فراوان‌اند و این مردم خوب، اهل تشخیص‌اند و سال‌هاست که چهره‌ها را می‌شناسند.

به قول شاعر:

«یارب روا مدار که گدا معتبر شود / گر معتبر شود ز خدا بی‌خبر شود»

من و خاندانم، سادات حسینی این منطقه، نه فساد مالی داشته‌ایم، نه اخلاقی و نه چیزی که شایعه‌سازان بتوانند بر آن دست بگذارند. اما در مقابل، برخی افراد برای حفظ یک مدیر و رسیدن به مقاصد خود، اقداماتی انجام دادند و حتی برای تغییر کاربری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشکوک، پرداخت وام‌های خاص و کسب منافع شخصی تلاش کردند. مردم خوب استان این مسائل را می‌دانند و آگاهند.

بنده برآمده از خانواده‌ای اهل علم و دین هستم و هنوز نام و آوازه مرحوم آقا امیر، پدر بزرگوارمان، در منطقه شنیده می‌شود. به همین پشتوانه، نه از تهمت می‌ترسم و نه از حذف. امروز نیز با برکناری از مسئولیت، کوچک‌ترین دلسردی از انقلاب، نظام و ولایت در دل من ایجاد نشده است.

سه بار مدیرکل بوده‌ام و نقطه سیاهی در کارنامه‌ام وجود ندارد. برخی افراد تلاش فراوان کردند تا چیزی بیابند؛ اما هرچه گشتند، چیزی جز سلامت و خدمت صادقانه ندیدند.

اکنون از برخی نمایندگان محترم انتظار می‌رود به‌جای اتهام‌زنی، به وظایف قانونی خود بپردازند و گزارش دهند که طی این مدت برای کشاورزان، صنعتگران، فرهنگیان و ورزشکاران منطقه چه کرده‌اند. مردم انتظار کار و نتیجه دارند، نه اختلاف‌افکنی میان شهرها و ایجاد بدبینی.

خوشبختانه به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری، چهره‌های خدوم و پدرانه استان، اکنون محور وحدت و همدلی شده‌اند و در بسیاری از مراسم مذهبی و اجتماعی شاهد این انسجام بوده‌ایم.

در پایان، یک جمله از بزرگان را به یاد می‌آورم:

«میهمانِ دل‌ها بودن، ادب می‌خواهد.»

امیدوارم همه ما، در گفتار و رفتار، اهل ادب باشیم و برای رضای خدا خدمت کنیم.

