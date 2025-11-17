خبرگزاری کار ایران
با حضور مقامات دستگاه قضایی استان انجام شد:

برگزاری مراسم اهداء احکام و تحلیف هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی

برگزاری مراسم اهداء احکام و تحلیف هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی
مراسم اهداء احکام و تحلیف هیئت منصفه مطبوعات سال 1404 استان مرکزی با معرفی نمایندگان گروه‌های مختلف که شرایط عضویت در این هیئت منصفه را دارند، در دادگاه کیفری یک این استان در اراک برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر این استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک و رئیس و مستشاران شعبه یک کیفری یک مرکز استان انجام شد.

در این مراسم اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات شامل نمایندگان گروه‌های جامعه پزشکان، جامعه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، بسیجیان، دانشگاهیان، کارمندان، وکلا، جامعه روحانیون، هنرمندان، نویسندگان، کشاورزان، مهندسین، کارگران، بانوان و جامعه فرهنگیان معرفی شدند.

بیش از 200 خبرنگار در 126 نشریه استانی، پایگاه خبری و 90 نمایندگی نشریات سراسری و خبرگزاری‌ها در استان مرکزی فعالیت می‌کنند. این تعداد خبرنگار با فعالیت در عرصه‌های مختلف اطلاع‌رسانی نقش مؤثری در آگاهی‌رسانی و آگاهی‌بخشی در سطح جامعه دارند.

