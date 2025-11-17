برگزاری مراسم اهداء احکام و تحلیف هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی

به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر این استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک و رئیس و مستشاران شعبه یک کیفری یک مرکز استان انجام شد.

در این مراسم اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات شامل نمایندگان گروه‌های جامعه پزشکان، جامعه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، بسیجیان، دانشگاهیان، کارمندان، وکلا، جامعه روحانیون، هنرمندان، نویسندگان، کشاورزان، مهندسین، کارگران، بانوان و جامعه فرهنگیان معرفی شدند.

بیش از 200 خبرنگار در 126 نشریه استانی، پایگاه خبری و 90 نمایندگی نشریات سراسری و خبرگزاری‌ها در استان مرکزی فعالیت می‌کنند. این تعداد خبرنگار با فعالیت در عرصه‌های مختلف اطلاع‌رسانی نقش مؤثری در آگاهی‌رسانی و آگاهی‌بخشی در سطح جامعه دارند.

