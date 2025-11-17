اجرای طرح نمونه آزمایشی مشارکتی کشاورزی حفاظتی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، حمید قلی‌پور افزود: این طرح کشاورزی حفاظتی با مشارکت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی و یکی از شرکت‌های معتبر سازنده ادوات کشاورزی اجرا شده است. این طرح نمادی از همکاری میان بخش‌های دولتی، علمی، خصوصی و کشاورزان است.

وی ادامه داد: اجرای مزرعه الگویی کشاورزی حفاظتی در شهرستان آشتیان با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است. در همین راستا کمیته فنی کشاورزی حفاظتی استان تشکیل و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای توسعه روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی آغاز شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: این طرح 3 ساله است. در سال نخست با تصمیم کمیته فنی کشاورزی حفاظتی استان، محصول دانه روغنی کاملینا در مزرعه با وجود حداقل بقایا کشت شد. این برنامه همزمان با 3 استان دیگر و با هماهنگی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرا است.

قلی‌پور تصریح کرد: در این طرح با حذف شخم، انجام کشت مستقیم، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و رعایت تناوب کشت محصولات، اهدافی از جمله حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از فرسایش، کاهش هزینه‌های تولید از جمله سوخت و نیروی کار و ارتقای حاصلخیزی و مواد آلی خاک در بلندمدت پیگیری می‌شود.

وی بیان داشت: استفاده از فناوری و ماشین‌آلات مدرن برای کاشت بذر در زمین‌های بدون شخم، نشان‌دهنده حرکت جدی در مسیر ترویج کشاورزی حفاظتی است و حضور کشاورزان علاقمند در این طرح پایلوت برای انتقال تجربیات و گسترش آن در بین سایر بهره‌برداران اهمیت ویژه دارد.

