یک باب مغازه تجاری در بندر گناوه دچار آتش سوزی شد

به گزارش ایلنا، کوروش دهقانی روز دوشنبه بیان کرد: این حادثه در یکی از مغازه های واقع در مرکز خرید در شهر گناوه رخ داد که با اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی خاموش شد و خسارت جانی برای هیچ یک از افراد حاضر در محل نداشت.

دهقانی افزود: بر اساس تحقیقات بعمل آمده، وقوع آتش فقط در محدوده مغازه بوده و میزان خسارت جزئی گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر تاکید کرد: طبق گزارش های ماموران آتش نشانی شهرداری گناوه، آتش به مغازه ها و محیط پیرامون سرایت نکرده و برای پیشگیری از وقوع مجدد، علت حادثه نیز در دست پیگیری است.

انتهای پیام/