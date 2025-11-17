یک باب مغازه تجاری در بندر گناوه دچار آتش سوزی شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهرگفت: آتش سوزی یک باب مغازه تجاری در بندر گناوه که با همکاری آتش نشانی شهرداری در سریعترین زمان ممکن خاموش شد تلفات جانی نداشت.
به گزارش ایلنا، کوروش دهقانی روز دوشنبه بیان کرد: این حادثه در یکی از مغازه های واقع در مرکز خرید در شهر گناوه رخ داد که با اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی خاموش شد و خسارت جانی برای هیچ یک از افراد حاضر در محل نداشت.
دهقانی افزود: بر اساس تحقیقات بعمل آمده، وقوع آتش فقط در محدوده مغازه بوده و میزان خسارت جزئی گزارش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر تاکید کرد: طبق گزارش های ماموران آتش نشانی شهرداری گناوه، آتش به مغازه ها و محیط پیرامون سرایت نکرده و برای پیشگیری از وقوع مجدد، علت حادثه نیز در دست پیگیری است.