خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک باب مغازه تجاری در بندر گناوه دچار آتش سوزی شد

یک باب مغازه تجاری در بندر گناوه دچار آتش سوزی شد
کد خبر : 1715475
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهرگفت: آتش سوزی یک باب مغازه تجاری در بندر گناوه که با همکاری آتش نشانی شهرداری در سریعترین زمان ممکن خاموش شد تلفات جانی نداشت.

به گزارش ایلنا، کوروش دهقانی روز دوشنبه بیان کرد: این حادثه در یکی از مغازه های واقع در مرکز خرید در شهر گناوه رخ داد که با اقدام به موقع نیروهای آتش نشانی خاموش شد و خسارت جانی برای هیچ یک از افراد حاضر در محل نداشت.

دهقانی افزود: بر اساس تحقیقات بعمل آمده، وقوع آتش فقط در محدوده مغازه بوده و میزان خسارت جزئی گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر تاکید کرد: طبق گزارش های ماموران آتش نشانی شهرداری گناوه، آتش به مغازه ها و محیط پیرامون سرایت نکرده و برای پیشگیری از وقوع مجدد، علت حادثه نیز در دست پیگیری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ