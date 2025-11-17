کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی برای نمایش توان صادراتی ایران در بازار خزر ‌

به گزارش ایلنا از رشت، سامان نظری، رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان، کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ را فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های صادراتی ایران در بازار کشورهای حاشیه دریای خزر دانست و اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین ۲۰۲۵ -(کاسپین اکسپو ۲۰۲۵) با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران در بازار کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از ۲۷ الی ۳۰ آبان مصادف با ۱۸ تا ۲۱ نوامبر در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه ۲۵ شرکت و صادرکننده داخلی و خارجی فعال در حوزه‌های صنایع غذایی، پتروشیمی، خدمات فنی و مهندسی، حمل‌ونقل، گردشگری و صنایع‌دستی، دارویی از کشورهای روسیه و قزاقستان، اتاق‌های بازرگانی گیلان، قزوین و سمنان و همچنین Mir Business Bank و VTB Bank روسیه حضور می‌یابند.

رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی B۲B در حاشیه نمایشگاه بیان کرد: با توجه به اینکه میزبان هیات‌های تجاری، بازرگانان و تجار از کشورهای حاشیه دریای خزر هستیم و بازرگانان و صادرکنندگان داخلی هم در این نمایشگاه حضور می‌یابند، فرصت مناسبی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین این کشورها خواهد بود، به عبارتی نشست‌های‌(Business-to-Business) می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات موثر در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و سرمایه‌گذاری شود.

وی در ادامه گفت: طبق برنامه پیش بینی شده ساعت ۱۴ روز چهارشنبه، ۲۸ آبان آیین رسمی افتتاح نمایشگاه کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ با حضور مهمانان کشوری و استانی و همچنین سخنرانی رئیس اتاق ایران در سالن همایش‌های منطقه آزاد انزلی برگزار میشود.

اولین اجلاس بین‌المللی استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» با حضور استانداران استان‌های ساحلی کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی گیلان برگزار می‌شود.

