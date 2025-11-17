معاون اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی
چهار هزار هنرمند صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد هیچ وامی دریافت نکردهاند
توزیع تسهیلات صنایع دستی براساس بُرش شهرستانی و جمعیت هنرمندان است
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد که چهارهزار هنرمند واجد شرایط استان، هیچ وامی برای فعالیت در حوزه دست ساختههای سنتی دریافت نکردهاند.
به گزارش ایلنا از یاسوج، " الماس قبادی " در نشست رسانه ای از پرداخت ۹۰ میلیارد ریال وام به هنرمندان صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد در سالجاری خبرداد و اظهارداشت: این تسهیلات به ۶۰ هنرمند صنایع دستی استان از محل اعتبارات تبصره ۱۸ پرداخت شد.
وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی پرداخت شده با شش ماه تنفس و با دوره بازپرداخت سه ساله پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: اختصاص تسهیلات حوزه صنایع دستی استان براساس بُرش شهرستانی و متناسب با جمعیت بوده است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تخصیص ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات دیگر برای هنرمندان صنایعدستی این استان خبرداد و تصریح کرد: این اعتبارات نیز از محل تبصره ۱۸ با هدف رونق تولیدات صنایعدستی و راهاندازی کارگاههای انفرادی جدید پیشبینی شده است.
قبادی گفت: ۳۵ هزار هنرمند صنایع دستی در استان کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند که از این تعداد ۱۶ هزار نفر دارای کارت شناسایی بوده و بیشترین حجم دست بافتههای استان نیز در شهرستان های دنا و گچساران تولید میشود.
به گزارش ایلنا، جاجیم بافی، سفره بافی، نمدمالی، نی چیت بافی، مشته بافی، رندبافی، گچمه بافی، ریسندگی، سوزن دوزی، سبد بافی، رودوزیهای سنتی و سیاه چادر بافی از مهمترین دست بافتههای هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود.