به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه بازدید از معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، افزود: شفافیت در پیام‌های امنیتی عامل تقویت اعتماد عمومی است. اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع موجب شکل‌گیری فرهنگ مسئولیت‌پذیری جمعی می‌شود و نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد. در این راستا باید از تلاش‌های انجام شده در حوزه اجتماعی و فرهنگی قدردانی شود.

وی ادامه داد: ترکیب آموزش همگانی، اطلاع‌رسانی، مشاوره، مشارکت مردمی و فعالیت هدفمند پلیس در فضای مجازی، مدلی کارآمد است که امنیت را از یک وظیفه صرف سازمانی، به مسئولیتی مشترک میان پلیس و جامعه تبدیل می‌کند. سرعت و هوشمندی در اقدامات اجتماعی متناسب با پیشرفت جامعه ضروری است. بیان روایت اول و اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع برای هدایت افکار عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و دشمنان اهمیت ویژه دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) به نقش رو به گسترش فضای مجازی در زندگی روزمره مردم اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: فضای مجازی زیست‌بوم دوم جامعه است. در این راستا حضور هوشمندانه و مسئولانه پلیس در این عرصه، علاوه بر انتقال آموزش‌ها و هشدارهای امنیتی، امکان گفت‌وگو و تعامل مستقیم با شهروندان را فراهم می‌کند. موضوعی که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

