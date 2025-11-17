خبرگزاری کار ایران
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور (فراجا):

امنیت پایدار تنها با اقدامات انتظامی به دست نمی‌آید

آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی شفاف نقش محوری در افزایش آگاهی عمومی دارد

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) گفت: امنیت پایدار تنها با اقدامات انتظامی به دست نمی‌آید. در این راستا آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی شفاف، نقش محوری در افزایش سطح آگاهی عمومی و توان جامعه برای مقابله با تهدیدات اجتماعی دارد. بهره‌گیری از رویکردهای علمی و تخصصی یکی از ضرورت‌های ارتقاء امنیت اجتماعی است و نگاه جدید فراجا بر تعامل سازنده با جامعه استوار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه بازدید از معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، افزود: شفافیت در پیام‌های امنیتی عامل تقویت اعتماد عمومی است. اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع موجب شکل‌گیری فرهنگ مسئولیت‌پذیری جمعی می‌شود و نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد. در این راستا باید از تلاش‌های انجام شده در حوزه اجتماعی و فرهنگی قدردانی شود.

وی ادامه داد: ترکیب آموزش همگانی، اطلاع‌رسانی، مشاوره، مشارکت مردمی و فعالیت هدفمند پلیس در فضای مجازی، مدلی کارآمد است که امنیت را از یک وظیفه صرف سازمانی، به مسئولیتی مشترک میان پلیس و جامعه تبدیل می‌کند. سرعت و هوشمندی در اقدامات اجتماعی متناسب با پیشرفت جامعه ضروری است. بیان روایت اول و اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع برای هدایت افکار عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و دشمنان اهمیت ویژه دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) به نقش رو به گسترش فضای مجازی در زندگی روزمره مردم اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: فضای مجازی زیست‌بوم دوم جامعه است. در این راستا حضور هوشمندانه و مسئولانه پلیس در این عرصه، علاوه بر انتقال آموزش‌ها و هشدارهای امنیتی، امکان گفت‌وگو و تعامل مستقیم با شهروندان را فراهم می‌کند. موضوعی که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

