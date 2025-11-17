علت فوت دانشجوی دختر دانشگاه شیراز در دست بررسی است

به گزارش ایلنا، سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز گفت: علت دقیق فوت این دانشجوی دختر دانشگاه شیراز همچنان نامشخص است و بررسی‌ها توسط پزشکی قانونی ادامه دارد.

مهدی محمدی در گفت و گو با ایلنا افزود: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خودکشی یا دلایل مشابه از سوی مراجع رسمی تأیید نشده و هرگونه اظهار نظر قطعی باید پس از اعلام نتیجه نهایی پزشکی قانونی انجام شود.

وی ادامه داد: اطلاعات اولیه درباره علت فوت هنوز کامل نیست و پس از دریافت گزارش‌های دقیق‌تر، اطلاع‌رسانی شفاف انجام خواهد شد.

در همین راستا، روابط‌عمومی دانشگاه شیراز نیز با انتشار پیام تسلیتی اعلام کرد: با کمال تأسف و اندوه، درگذشت غم‌انگیز شادروان سرکارخانم فاطمه کمالی را به اطلاع می‌رسانیم. این ضایعه بزرگ را به خانواده ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تسلیت عرض کرده، برای آن عزیز تازه‌درگذشته رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

