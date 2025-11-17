در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
علت فوت دانشجوی دختر دانشگاه شیراز در دست بررسی است
شامگاه یکشنبه ۲۵ آبانماه فاطمه کمالی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه شیراز در محل سکونت خود در خوابگاه ۱۴ پردیس ارم فوت کرد.
به گزارش ایلنا، سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز گفت: علت دقیق فوت این دانشجوی دختر دانشگاه شیراز همچنان نامشخص است و بررسیها توسط پزشکی قانونی ادامه دارد.
مهدی محمدی در گفت و گو با ایلنا افزود: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خودکشی یا دلایل مشابه از سوی مراجع رسمی تأیید نشده و هرگونه اظهار نظر قطعی باید پس از اعلام نتیجه نهایی پزشکی قانونی انجام شود.
وی ادامه داد: اطلاعات اولیه درباره علت فوت هنوز کامل نیست و پس از دریافت گزارشهای دقیقتر، اطلاعرسانی شفاف انجام خواهد شد.
در همین راستا، روابطعمومی دانشگاه شیراز نیز با انتشار پیام تسلیتی اعلام کرد: با کمال تأسف و اندوه، درگذشت غمانگیز شادروان سرکارخانم فاطمه کمالی را به اطلاع میرسانیم. این ضایعه بزرگ را به خانواده ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تسلیت عرض کرده، برای آن عزیز تازهدرگذشته رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.