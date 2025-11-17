آغاز هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی در فارس با ۲۷۰ اثر منتخب در داوری اولیه
هشتمین دوره داوری نشان مهر اصالت ملی صنایعدستی با ۲۷۰ اثر منتخب درداوری اولیه از هنرمندان استان فارس، صبح امروز ۲۵ آذرماه با حضور جمعی از داوران ملی و متخصصان حوزه صنایعدستی در شیراز آغاز شد.
به گزارش ایلنا، مجید سلیمی با اعلام این خبر گفت: این دوره از داوری با استقبال گسترده هنرمندان استان همراه شده و تنوع آثار رسیده نسبت به سالهای گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی فارس، با اشاره به جایگاه ویژه فارس در تولیدات اصیل و بومی اظهار کرداستان فارس امسال با ۲۷۰ اثر منتخب وارد فرایند داوری شده است که بخش عمدهای از آثار ارائهشده نشاندهنده پیشینه عمیق استان در رشتههای ریشهدار صنایعدستی است.
سلیمی گفت: دستبافتهای داری همچون گلیم که مزیت اصلی استان فارس به شمار میروند، در این دوره نیز حضوری پررنگ دارند و کیفیت آثار ارائهشده در این بخش بسیار چشمگیرارزیابی شده است.
وی همچنین از مشارکت قدرتمند شهر جهانی منبت آباده خبر داد و گفت: آباده با مجموعهای متنوع از آثار منبت و احجام چوبی، یکی از محورهای اصلی این دوره داوری است.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی فارس حضور شهر ملی دستگاههای عشایر فیروزآباد را نیز برجسته دانست و دستبافتهای فاخر عشایری این شهرستان رایکی از نقاط قوت امسال عنوان کرد.
سلیمی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، خاتمکاریهای ارائهشده از سوی هنرمندان شیرازی نیز کیفیت بسیار مطلوبی داشته و در میان آثار شاخص این دوره قرار گرفتهاند.
وی در پایان ابرازامیدواری کرد با توجه به سطح بالای آثار ارائهشده، تعداد آثار حائز نشان ملی از فارس افزایش یابد و این دوره زمینهای برای معرفی گستردهتر ظرفیتهای صنایعدستی استان در سطح ملی و بینالمللی باشد.