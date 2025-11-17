ابلاغ مصوبه ایجاد شهرستان «میمه و وزوان» و استمرار عدم اجرای آن/شورای شهر وزوان به دیوان عدالت اداری متوسل شد
رییس شورای اسلامی شهر وزوان از عدم اجرای مصوبه ایجاد شهرستان میمه و وزوان توسط استاندار اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد رضا یونسی گفت: مصوبه ایجاد شهرستان «میمه و وزوان» که ابتدا در دولت شهید آیتالله رئیسی تصویب و سپس در دولت وفاق به ریاست دکتر پزشکیان با دستور عارف ـ معاون اول رئیسجمهور ـ به وزارت کشور ابلاغ شده بود، پس از تأیید مجلس شورای اسلامی توسط دکتر قالیباف و ارسال به استانداری اصفهان، همچنان اجرا نشده است.
وی افزود: این مصوبه که بنا بر اعلام اعضای شورای اسلامی شهر وزوان شامل بیش از ۴۰ بند دقیق کارشناسی است، برای تمامی شهرها و روستاهای منطقه جایگاه قانونی تعریف کرده و اجرای آن میتواند موجب توازن اداری، تقویت مدیریت محلی و پایان یافتن انحصار برخی گروهها شود.
رییس شورای اسلامی شهر وزوان تصریح کرد: با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ رسمی، شورای اسلامی شهر وزوان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار الزام استانداری اصفهان به اجرای مصوبه شده است.
یونسی با بیان اینکه، دیوان عدالت اداری در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، رأی به الزام اجرا و احراز وقوع تخلف داده است گفت: با وجود این آراء، تاکنون استاندار اصفهان، جمالینژاد، اقدامی برای اجرای مصوبه انجام نداده است.
رئیس شورای اسلامی شهر وزوان تاکید کرد: ما بهعنوان نمایندگان مردم تا اجرای کامل مصوبه ایستادهایم. استاندار اصفهان باید از فشار جریانات سیاسی فاصله بگیرد و به وظیفه قانونی خود عمل کند.
وی همچنین از نماینده حوزه انتخابیه، حاجی دلیگانی، خواست با استفاده از اختیارات نظارتی خود پیگیر اجرای مصوبه و رفع موانع موجود باشد.
در پایان، رییس شورای اسلامی شهر وزوان با تاکید بر اینکه،طرح مسائل امنیتی نباید مانعی برای اجرای مصوبه قانونی باشد؛ ایجاد شهرستان «میمه و وزوان» را گامی برای تثبیت هویت منطقه و آغاز دورهای تازه از توسعه و عدالت دانست.