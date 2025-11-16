در پی بارش های اخیر:
خسارات سیل به شهرستان آبدانان
مدیر کل بحران استانداری ایلام گفت: بارش شدید باران پاییزه در شهرستان آبدانان منجر به آبگرفتگی معابر و ورود آب به ۴۰ خانه در شهرک «هزارانی» این شهرستان شد و در پی این حادثه استاندار ایلام به دستگاهها دستور داد فوری به کمک سیل زدگان بشتابند.
به گزارش ایلنا از ایلام، علی محمد پاکدل گفت: نزدیک به ۴۰ خانه در شهرک هزارانی واقع در بخش مرکزی شهرستان آبدانان دچار آبگرفتگی و ورود گل و لای شده است.
وی اظهار کرد: افزون بر این، محل نگهداری احشام این خانوادهها نیز در معرض بارشهای تند پاییزه قرار گرفت.
وی یادآور شد: با دستور استاندار و ورود ستاد بحران شهرستان آبدانان، تا پاکسازی کامل این خانهها، ساکنان آنها به صورت موقت در مکانهای دیگر ساماندهی شدهاند.
پاکدلنژاد ادامه داد: اعضای ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام نیز به منظور بررسی میدانی وضعیت این خانهها و مردم سیلزده راهی شهرستان آبدانان شدهاند.
نخستین بارش پاییزه در سال آبی جدید (۱۴۰۴-۱۴۰۵) از بامداد شنبه در استان آغاز شده و بر پایه پیشبینیهای کارشناسان هواشناسی، بارندگی تا پایان وقت امشب ادامه دارد و با خروج سامانه بارشزا از بامداد دوشنبه تا پایان هفته آسمان ایلام پایدار خواهد بود.
شهرک هزارانی با جمعیت سه هزار نفر در فاصله پنج کیلومتری شرق آبدانان (مرکز شهرستان) قرار دارد.
بر پایه اعلام مدیر اداره هواشناسی آبدانان، از دیروز (شنبه) تا ساعت ۱۸.۳۰ دقیقه عصر یکشنبه شهرک هزارانی با ثبت ۷۳ میلیمتر پرباران نقطه استان ایلام و کشور بود.
شمسالدین خدادادی گفت که در این مدت در آبدانان ۲۷، سرابباغ ۲۳.۵ و مورموری ۱۶.۵ میلیمتر بارندگی گزارش شده است.
بارندگی از بامداد شنبه در استان آغار شده و همچنان جسته و گریخته ادامه دارد، بر پایه دادههای آماری ایلام تا پیش از ظهر امروز با ثبت بیش از ۳۸ میلیمتر پرباران شهر ایران در ۲۴ ساعت گذشته بود.