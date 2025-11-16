تصادف دو خودروی پژو و پراید در بابل؛ پنج نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی، رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل در توضیح این خبر گفت: گزارش وقوع تصادف میان یک دستگاه پژو و پراید به همراه یک عابر پیاده در جاده حبیبی، منطقه بریدگی درزیکلا آخوندی عصر امروز به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، تیم‌های اورژانس از پایگاه‌های گلیا، هتکه‌پشت و روشن‌آباد به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

لعلی با اشاره به جزییات مصدومان تصادف گفت: در این حادثه، سه زن ۷۰، ۶۶ و ۴۸ ساله و دو مرد ۲۱ و ۵۹ ساله دچار آسیب‌دیدگی شدند. جراحات این افراد شامل مولتی‌تروما و هدتروما بوده است.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان‌های شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل شدند.

