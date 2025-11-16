تصادف مرگبار در جاده حمزه دزفول

به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا معمارزاده افزود: ظهر امروز بر اثر برخورد ۲خودروی نیسان و سمند در محور دزفول به حمزه، حوالی شرکت روغن ساعی، حادثه‌ای دلخراش رقم خورد که پنج تیم عملیاتی از اورژانس پس از اعلام حادثه به محل اعزام شدند.

وی اظهارکرد: عملیات ارزیابی و امداد به مصدومان آغاز و چهار مجروح حادثه که حال عمومی یکی از آنان وخیم گزارش شده به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دزفول با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در خودروی نیسان ادامه داد: عوامل آتش‌نشانی نیز هم‌زمان در صحنه حاضر شدند و با اجرای عملیات اطفا و ایمن‌سازی، از گسترش آتش و بروز مخاطرات احتمالی پیشگیری کردند.

معمارزاده گفت: علت دقیق وقوع این حادثه مرگبار توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

انتهای پیام/