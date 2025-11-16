۱۰ مصدوم در برخورد دو خودرو در محور داراب - بندرعباس

به گزارش ایلنا، مسعود عابد درباره این حادثه گفت: بعد از ظهر یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، حادثه‌ای رانندگی در محور داراب ـ بندرعباس، کیلومتر ۲ شهرک ولیعصر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: در این سانحه که بر اثر برخورد پژو ۴۰۵ و وانت مزدا رخ داده بود، ۱۰ نفر دچار آسیب‌ دیدگی شدند؛ پس از ارزیابی مصدومان و انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، هر ۱۰ مصدوم برای دریافت خدمات پیشرفته‌تر به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب انتقال یافتند.

عابد بیان کرد: با توجه به‌ شدت حادثه، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های مختلف شهرستان و همچنین همراهی مؤثر یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی انجام دادند.