۱۰ مصدوم در برخورد دو خودرو در محور داراب - بندرعباس

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از حادثه برخورد دو خودرو در محور داراب ـ بندرعباس با ۱۰ مصدوم خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسعود عابد درباره این حادثه گفت: بعد از ظهر یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، حادثه‌ای رانندگی در محور داراب ـ بندرعباس، کیلومتر ۲ شهرک ولیعصر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: در این سانحه که بر اثر برخورد پژو ۴۰۵ و وانت مزدا رخ داده بود، ۱۰ نفر دچار آسیب‌ دیدگی شدند؛ پس از ارزیابی مصدومان و انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، هر ۱۰ مصدوم برای دریافت خدمات پیشرفته‌تر به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب انتقال یافتند.

 عابد بیان کرد: با توجه به‌ شدت حادثه، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های مختلف شهرستان و همچنین همراهی مؤثر یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی انجام دادند.

