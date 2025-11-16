سرپرست میراثفرهنگی استان قزوین خبر داد؛
کشف 8 اسکلت از دوران نوسنگی در تپه ابراهیمآباد آبیک
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از آغاز فصل تازه کاوش های علمی باستانشناسی در منطقه باستانی تپه ابراهیمآباد در شهرستان آبیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم مهدوی با اعلام این خبر گفت: عملیات کاوش باستانشناسی در «تپه ابراهیمآباد» منطقه آبیک با اخذ مجوز از پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری کشور با سرپرستی دکتر حسن فاضلی نشلی از اساتید برجسته گروه باستانشناسی دانشگاه تهران آغاز شدهاست.
سرپرست میراثفرهنگی استان افزود: تپه ابراهیمآباد از محوطههای متعلق به دوران پیش از تاریخ است که فصل اول این کاوشها نیز در سال گذشته توسط دکتر فاضلی به اجرا درآمده است.
مهدوی اضافه کرد: عمدهترین اهداف این کاوش علمی بررسی سیر تکامل روستانشینی و تحول معماری در هزارهششم پیش از میلاد، تدوین تاریخ کشاورزی در فلات مرکزی ایران بر اساس مطالعات گیاهشناسی و جانورشناسی و نیز مطالعه حیات آیینی و اعتقادی جوامع نوسنگی و مسسنگی است.
سرپرست میراثفرهنگی استان با تشریح تازهترین یافتهها و روند پژوهشهای میدانی در این محوطه تاریخی، از کشف شواهد ارزشمند مربوط به دوره نوسنگی خبر داد.
مهدوی در این باره اظهار کرد: این منطقه باستانی با بیش از 7500 سال قدمت تاریخی برای اولین بار در سال 1385 لایهنگاری شده و دارای 8 متر لایه فرهنگی است که کریدور اتصال زاگرس مرکزی،فلات مرکزی و شمال ایران و جزء محدود دهکدههای باستانی ایران است که نخستین کشاورزان در آن فعالیت داشتهاند.
سرپرست میراثفرهنگی استان با اشاره به اینکه سال گذشته کاوشها با هدف بررسی ایدئولوژی، آداب، رسومات، اعتقادات و همچنین شیوههای پرورش حیوانات و گیاهان در این محوطه آغاز شد، گفت: در فصل نخست کاوش، یک کارگاه با ابعاد 4 در 7 متر بر فراز تپه ایجاد شد که امسال با توجه به اهمیت دادههای بهدستآمده، این کارگاه به ابعاد 10 در 10 متر گسترش یافت.
وی با بیان اینکه محوطه مورد مطالعه از مهمترین مکانهای مرتبط با دوره نوسنگی در منطقه است، افزود: در این دوره، انسان اقدام به تدفین درگذشتگان در کف خانههای مسکونی میکرد و این موضوع یکی از شاخصترین ویژگیهای فرهنگی جوامع نوسنگی است.