رئیس شورای شهر شیراز:
شورا با قدرت وظایف قانونی خود را انجام میدهد
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اهمیت انجام وظایف قانونی گفت: شورای شهر با پیمانی که با مردم دارد، با قدرت و جدیت وظایف خود را انجام میدهد و قصد ندارد گرفتار حواشی غیرضروری و بیفایده شود که انرژی اعضا را هدر داده و نتیجهای جز ایجاد اختلال در کار شورا ندارد.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم حسینی امروز ۲۵ آبان در صحن علنی شورای شهر شیراز تأکید کرد: دوره ششم شورای اسلامی یک دوره طلایی و بیبدیل در خدمت به مردم بوده و ۵ سال گذشته دوران شکوفایی شهر و تحقق آرزوهای دیرینه مردم بوده است که باعث افزایش اعتماد عمومی شده و این نکته بارها از سوی مسئولین عالیرتبه استانی و بازخوردهای مختلف مردمی تأیید شده است.
رئیس شورای شهر شیراز افزود: اعضا حداکثر حوصله و سکوت را در برابر حواشی داشته و خواهند داشت و حتی در ۴ سال گذشته بارها در مناسبتهای مختلف مورد لطف و محبت دوستان و مخاطبان در فضای مجازی و غیرمجازی قرار گرفتهاند.
وی توضیح داد: از روز اول به شهردار جوان رأی ندادهاند، اما از همان ابتدا با طرحهای سوال و نظارت قانونی پیگیر امور بودهاند و در استیضاحها و تصمیمات مهم شورا مشارکت داشتهاند.
حسینی سه نکته اصلی را انگیزه پرداختن به مسائل اخیر شورا عنوان کرد. نکته اول مربوط به یک توییت علیه وزارت کشور بود که توسط یکی از همکاران منتشر شده بود و وی آن را ناشی از دلسوزی شخصی آن فرد دانست، اما تأکید کرد که مخاطب این پیام اشتباه انتخاب شده بود و لازم است مسائل حقوقی در چارچوب قانونی بررسی شود.
وی همچنین به اهمیت رعایت قوانین اساسی و مقررات اشاره کرد و گفت: طبق فصل سیوچهارم قانون اساسی، حق مالکیت و دارایی افراد محفوظ است و هرگونه اقدام برای جلوگیری از آن باید از طریق مجاری قانونی و با رعایت فرآیندهای قضایی انجام شود.
حسینی تأکید کرد: هیچ فرد یا مجموعهای نمیتواند با فشار عمومی یا سیاسی فرآیند قضایی یا اداری را تحت تأثیر قرار دهد و تصمیمات شورا باید بر اساس قانون باشد.
رئیس شورای شهر شیراز به مسائل اخیر مرتبط با هیئت مرکزی و دستورهای موقت قضایی نیز پرداخت و توضیح داد: در مواردی که حکم قطعی صادر نشده، اقدامات موقت به منظور جلوگیری از ضرر احتمالی افراد انجام میشود و این اقدامات فاقد قطعیت بوده و قابل بازگشت است.
وی افزود: شورا در مقابل چنین مواردی وظیفه دارد مدیریت قانونی انجام دهد و هیچ کس حق ندارد خارج از چارچوب قانون عمل کند.
حسینی با اشاره به نامه استانداری اعلام کرد که نامهها به اعضای جدید شورا ابلاغ شده و آنها از شنبه در کمیسیونها حضور داشته و فعالیت خود را آغاز کردهاند.
رئیس شورای شهر شیراز توضیح داد: جلسهای که در فضای مجازی به عنوان تعطیلی منتشر شد، صرفاً یک تنفس کوتاه برای مدیریت حواشی بوده و جلسه با هدف قانونی و مدیریت صحیح امور ادامه یافته است.
وی همچنین بر لزوم رعایت قانون توسط همه اعضای شورا تأکید کرد و گفت با برخورد احساسی یا سیاسی با قانون نمیتوان عدالت را اجرا کرد. شورا به نمایندگی از ۱۳ عضو با تمرکز بر خدمت به مردم فعالیت میکند و اختلاف نظرهای کارشناسی در شورا تأثیری بر هدف اصلی یعنی خدمترسانی و تعالی شهر ندارد.
رئیس شورا ی شهر شیراز افزود: شورای اسلامی شهر شیراز یک مجموعه واحد است و با هماهنگی و نظارت بر عملکرد مدیران شهری، خدمترسانی به شهروندان و پیشرفت شهر را پیگیری میکند.
وی ابراز امیدواری کرد که در ماههای باقیمانده از دوره ششم شورا، با همکاری و همدلی، خدمت به مردم به بهترین شکل ادامه یابد.