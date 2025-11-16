خبرگزاری کار ایران
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان:

برداشت 200 تن وش پنبه از مزارع استان قزوین آغاز شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با پایان یافتن دوره رشد و رسیدگی بوته‌های پنبه، عملیات برداشت این محصول در مزارع پنبه‌کاری استان از هفته جاری آغاز می‌شود.

به گزارش  ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اشاره به سطح زیر کشت پنبه در سال جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود 200 تن وش پنبه از 80 هکتار مزارع استان برداشت و به کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تحویل شود.

وی افزود: در راستای ارزیابی عملکرد، کیفیت محصول و میزان سازگاری ارقام مختلف پنبه با شرایط اقلیمی استان، امسال طرح P.V.S در مزارع منتخب اجرا شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: در قالب این طرح، هفت رقم جدید پنبه در کنار ارقام رایج ایرانی و یک رقم ترکیه‌ای کشت شده تا نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های آتی کشت پنبه مورد استفاده قرار گیرد.

