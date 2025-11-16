برداشت 200 تن وش پنبه از مزارع استان قزوین آغاز شد

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اشاره به سطح زیر کشت پنبه در سال جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود 200 تن وش پنبه از 80 هکتار مزارع استان برداشت و به کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تحویل شود.

وی افزود: در راستای ارزیابی عملکرد، کیفیت محصول و میزان سازگاری ارقام مختلف پنبه با شرایط اقلیمی استان، امسال طرح P.V.S در مزارع منتخب اجرا شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: در قالب این طرح، هفت رقم جدید پنبه در کنار ارقام رایج ایرانی و یک رقم ترکیه‌ای کشت شده تا نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های آتی کشت پنبه مورد استفاده قرار گیرد.

