مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین:
مانور «ساعت صفر» در محور قزوین–آوج برگزار شد
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین، از برگزاری مانور عملیاتی تصادف جادهای در محور قزوین–آوج با هدف سنجش میزان آمادگی دستگاههای امدادی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرتالله مهدیخانی در تشریح این خبر گفت: مانور «ساعت صفر» تصادف جادهای با حضور مدیران و مسئولان شهرستان آوج با هدف اجرای مانور، ارزیابی میدانی عملکرد و میزان آمادگی اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه مانورهای عملیاتی، آموزشی و دورمیزی از برنامههای مدون مدیریت بحران استان است، افزود: این تمرینها بهمنظور سنجش آمادگی نیروهای امدادی، ارزیابی تصمیمگیری مدیران و شناسایی نقاط قوت و ضعف در تجهیزات و امکانات برگزار میشود.
مهدیخانی ادامه داد: این مانور در کیلومتر 113 محور قزوین–آوج با مشارکت نیروهای **پلیس راه، آتشنشانی، هلالاحمر، اورژانس، راهداری و امداد خودرو اجرا شد و نتایج آن میتواند در ارتقای سطح آمادگی و توان امدادرسانی در حوادث واقعی بسیار مؤثر باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان با ابراز رضایت از عملکرد مثبت دستگاههای امدادی، از برگزاری مانورهای مشابه در دیگر مناطق استان قزوین در آینده نزدیک خبر داد.