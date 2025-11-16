خبرگزاری کار ایران
دستگیری سه شکارچی غیرمجاز پرندگان در هندیجان

کد خبر : 1714914
رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان گفت: یگان حفاظت این اداره در عملیات شبانه، سه شکارچی غیر مجاز پرندگان وحشی را دستگیر کرد و سه قبضه اسلحه توقیف شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن شعبانی اظهار داشت: طی تماس‌های دریافتی از سوی همیاران محیط زیستی و پرسنل نیروی انتظامی هندیجان، مبنی بر حضور گروهی متخلف در مناطق مختلف شهرستان برای شکار غیرقانونی پرندگان، یگان حفاظت محیط زیست به محل اعزام و سه نفر در حال انجام تخلف دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی‌های به عمل آمده، سه قبضه اسلحه ساچمه‌زنی، چندین عدد فشنگ و سایر وسایل مرتبط با شکار از متهمان کشف و ضبط شد. پرونۀ این افراد پس از تکمیل مراحل اولیه، به مراجع قضایی شهرستان جهت پیگیری قانونی تحویل داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان در ادامه، با قدردانی از همکاری‌های نیروی انتظامی و همیاران محیط زیستی، گفت: یگان حفاظت با انجام گشت‌های مداوم و هماهنگی مستمر با نیروی انتظامی، در راستای جلوگیری از تخلفات زیست‌محیطی، به‌ویژه شکار و صید غیرمجاز، فعالیت‌های خود را تشدید کرده است.

شعبانی در پایان ضمن قدردانی ویژه از دستگاه قضایی شهرستان، اظهار کرد: قدردانی صمیمانه از زحمات دلسوزانه ریاست دادگستری، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب و تمامی قضات و کارکنان دلسوز این دستگاه در پیگیری تخلفات محیط زیستی ضروری است، تداوم این همکاری، گامی مؤثر در حفظ تنوع زیستی استان خوزستان خواهد بود.

انتهای پیام/
