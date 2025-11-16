خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نخستین جشنواره بزرگ دو و میدانی دانش‌آموزی «جام شهید حسین فهمیده» در ارومیه

برگزاری نخستین جشنواره بزرگ دو و میدانی دانش‌آموزی «جام شهید حسین فهمیده» در ارومیه
کد خبر : 1714603
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین جشنواره بزرگ دو و میدانی دانش‌آموزی «جام شهید حسین فهمیده» با حضور پرشور ۱۴۰۰ دانش‌آموز از مدارس مختلف ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید حبیبی، رئیس هیأت دو و میدانی شهرستان ارومیه، در حاشیه این رویداد با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی گفت:هدف اصلی ما از برگزاری این مسابقات، استعدادیابی، ایجاد شور و نشاط ورزشی و ارتقای فرهنگ ورزش در میان دانش‌آموزان است.

وی افزود:این مسابقات با همکاری معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش برنامه‌ریزی و اجرا شد و می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای آینده دو و میدانی استان داشته باشد.

حبیبی با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان در این جشنواره اظهار کرد:مشارکت ۱۴۰۰ دانش‌آموز نشان‌دهنده ظرفیت بالای مدارس در حوزه ورزش و فرصت مناسبی برای کشف استعدادهای برتر دانش‌آموزی در رشته دو و میدانی بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ