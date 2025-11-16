برگزاری نخستین جشنواره بزرگ دو و میدانی دانشآموزی «جام شهید حسین فهمیده» در ارومیه
نخستین جشنواره بزرگ دو و میدانی دانشآموزی «جام شهید حسین فهمیده» با حضور پرشور ۱۴۰۰ دانشآموز از مدارس مختلف ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید حبیبی، رئیس هیأت دو و میدانی شهرستان ارومیه، در حاشیه این رویداد با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی گفت:هدف اصلی ما از برگزاری این مسابقات، استعدادیابی، ایجاد شور و نشاط ورزشی و ارتقای فرهنگ ورزش در میان دانشآموزان است.
وی افزود:این مسابقات با همکاری معاونت تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش برنامهریزی و اجرا شد و میتواند نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای آینده دو و میدانی استان داشته باشد.
حبیبی با اشاره به حضور گسترده دانشآموزان در این جشنواره اظهار کرد:مشارکت ۱۴۰۰ دانشآموز نشاندهنده ظرفیت بالای مدارس در حوزه ورزش و فرصت مناسبی برای کشف استعدادهای برتر دانشآموزی در رشته دو و میدانی بود.