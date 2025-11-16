خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس‌راه لرستان خبرداد؛

عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه علت اصلی سانحه مرگبار در محور خرم‌آباد ـ الشتر

رئیس پلیس راه انتظامی لرستان از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای مرگبار به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در محور خرم‌آباد ـ الشتر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ یدالله نادری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه در نزدیکی پادگان حمزه عبدلی زمانی رخ داد که یک دستگاه خودروی دنا به علت‌عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه از مسیر خود منحرف شد و به سمت چپ جاده رفت. این انحراف ابتدا به برخورد شدید خودرو با گاردریل وسط جاده منجر شد و سپس، خودروی دنا با ورود به مسیر مخالف، با سه خودروی دیگر شامل سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵ برخورد کرد. 

وی افزود: بر اثر شدت این برخورد زنجیره‌ای، سه نفر از رانندگان و سرنشینان خودروها در دم جان باختند و دو نفر دیگر نیز مصدوم و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند. 

رئیس پلیس‌راه لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی رانندگی، گفت: این سانحه بار دیگر زنگ خطری برای رانندگان است. عدم توانایی در کنترل صحیح وسیله نقلیه و تجاوز به مسیر مقابل از عوامل مهم وقوع چنین حوادث تلخی است. 

سرهنگ نادری از رانندگان خواست همواره اصل سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز، به‌ویژه در محورهای دوطرفه، خودداری کنند.

