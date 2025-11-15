سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد:
فعالیت ۷۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در مازندران
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به فعالیت ۷۳۵ تشکل کاگری و کارفرمایی در مازندران گفت: گفتوگو و همنظری سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت باید مبنای تصمیمگیریها باشد تا سیاستهای حوزه کار به شکل عادلانه و واقعبینانه اجرا شود.
به گزارش ایلنا، سید علی اصغر حسینیشیروانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران عصر امروز در جلسه با رئیس و اعضای کانون کارفرمایان استان و جمعی از کارفرمایان ساری که در محل سالن جلسات ساختمان شهید نوری این اداره کل برگزار شد اظهار کرد: بر اصل سهجانبهگرایی تاکید داریم و اعتقاد دارم، گفتوگو و همنظری میان کارگر، کارفرما و دولت باید مبنای تصمیمگیریها باشد تا سیاستهای حوزه کار به شکل عادلانه و واقعبینانه اجرا شود.
وی ادامه داد: حفظ اصل سهجانبهگرایی و لزوم همنظری میان نهادهای مرتبط مورد تأکید ماست.
حسینیشیروانی خاطرنشان کرد: تقویت کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی به اشتغال پایدار کمک می کند و ما باید از کار و کارگاه حمایت کنیم و همچنین موانع پیش روی تولید و جامعه کارفرمایان باید برداشته شود تا شاهد بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری باشیم.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: از هر پیشنهاد سازنده ای برای حل مشکلات جامعه کار و تولید استقبال می کنیم تا گامی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداریم.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه، بیان کرد: سوق دادن جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی به سوی کارآفرینی یکی از بزرگترین ضروریات در جامعه است که قطعا اثرات مهمی را در جامعه خواهد داشت.
حسینیشیروانی با تاکید بر اینکه نیروی کار در تضاد با کارفرما نیست، خاطرنشان کرد: به کرات شاهد هستیم که جامعه کارگری پیگیر حل مشکلات جامعه کارفرمایی است و همچنین کارفرمایان از بهبود معیشت کارگران حمایت می کنند و این رفتار بسیار قابل تحسین و تقدیر است در واقع کارگر و کارفرما در کنار هم کار میکنند و دلسوز یکدیگر هستند و همین امر موجب شکوفایی میشود.
وی در پایان افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی از بازوان اصلی جامعه کار و تولید هستند و حمایت از آنها از وظایف اصلی ماست.
سید حمزه درواری رئیس کانون کارفرمایان استان نیز در این جلسه ضمن تبریک انتصاب شایسته جناب آقای حسینی شیروانی به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر ضرورت تعامل بین تشکل ها و اداره کل در راستای حل مشکلات کارفرمایان تأکید کرد.
شایان ذکر است در ادامه این جلسه کارفرمایان حاضر به بیان مشکلات خود در زمینه های مختلف پرداختند و مقرر گردید جلسات فنی مستمری در این زمینه برگزار شود.