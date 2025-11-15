خبرگزاری کار ایران
معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ؛

توسعه ۱۰۰ سامانه هوشمند جدید تا پایان سال در کرمانشاه

توسعه ۱۰۰ سامانه هوشمند جدید تا پایان سال در کرمانشاه
اجرای برنامه‌های مشترک برای کاهش تصادفات

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری از توسعه سامانه‌های هوشمند، رفع نقاط حادثه‌خیز و اجرای طرح‌های مشارکتی برای ارتقای ایمنی جاده‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منصور فخاران معاون توسعه فناوری وهوشمندسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در در جلسه کمیسیون ایمنی و شورای راهور استان  که امروز بعد ظهرشنبه ۲۴ آبان در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره وضعیت سامانه‌های هوشمند و اقدامات انجام شده در جاده‌های استان اشاره کرد و  گفت :در حال حاضر ۳۶۰ سامانه فعال هوشمند در محورهای استان در حال فعالیت است و روند توسعه این سامانه‌ها با هدف افزایش ایمنی و مدیریت دقیق‌تر ترافیک ادامه دارد.

وی  افزود:  تا پایان امسال حدود ۱۰۰ سامانه جدید نیز در استان راه‌اندازی خواهد شد تا نظارت‌ها تقویت شود و امکان کنترل بهتر تخلفات و مدیریت روان‌تر جریان ترافیک فراهم گردد.

فخاران با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های مهم استان، کاهش تصادفات و رفع نقاط حادثه‌خیز است، بیان کرد:  طی یک دوره شناسایی، نقاط متعدد حادثه‌خیز در سطح جاده‌های استان مشخص شده و بخشی از این نقاط که در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود اکنون اصلاح شده است.

این مقام مسئول تأکید کرد: برای سایر نقاط نیز طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود اصلاحات هندسی، نصب تجهیزات هشداردهنده و استفاده از فناوری‌های هوشمند به شکل گسترده‌تری انجام شود.

معاون سازمان راهداری در ادامه با اشاره به مصوبات شورای ترافیک استان گفت : اجرای طرح‌های آرام‌سازی ترافیک در محورهای مختلف استان از جمله برنامه‌هایی است که تاکنون در چند مرحله اجرا شده و نتایج آن در کاهش حوادث جاده‌ای محسوس بوده است. وی توضیح داد:   این طرح‌ها شامل ایجاد مسیرهای ایمن‌تر، تقویت علائم هشداردهنده، اصلاح تقاطع‌های پرخطر و نصب دوربین‌ها و ابزارهای کنترلی جدید است.

فخاران با بیان اینکه سازمان راهداری با محدودیت‌های اعتباری مواجه است، اظهار کرد: باوجود این چالش‌ها تلاش شده هیچ پروژه مهمی متوقف نشود و بخشی از فعالیت‌ها با مشارکت استانداری و دستگاه‌های استانی پیش برود.

به گفته وی، در قالب پروژه‌های مشارکتی امکان تسریع در اجرای طرح‌های ایمنی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند فراهم می‌شود و استان کرمانشاه یکی از استان‌هایی است که ظرفیت خوبی برای این نوع همکاری‌ها دارد.

فخاران همچنین با اشاره به عملکرد استان کرمانشاه در جریان عملیات اربعین گفت : اربعین بزرگ‌ترین عملیات حمل‌ونقل کشور است و استان کرمانشاه امسال یکی از بهترین عملکردها را در مدیریت ترافیک و خدمات‌رسانی ثبت کرد.

این مسئول افزود: هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه‌ها در این رویداد نشان داد که می‌توان با هم‌افزایی و مدیریت مشترک، خدمات بسیار مؤثری ارائه داد.

فخاران در پایان برای تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه راهداری و ترافیک استان آرزوی موفقیت کرد و گفت : سازمان راهداری همچنان در کنار استان کرمانشاه خواهد بود تا برنامه‌های مربوط به هوشمندسازی، رفع نقاط حادثه‌خیز و کاهش تصادفات با سرعت بیشتری اجرا شود.

