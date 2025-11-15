مشاور وزیر آموزشوپرورش مطرح کرد:
ضرورت تغییر نگاه و نگرش به دوره نوجوانی / دوره نوجوانی باید به عنوان دوره مشارکت اجتماعی دیده شود
مجلس دانشآموزی میتواند بازتابدهنده واقعی مطالبات نسل نوجوان در نظام آموزشی باشد
مشاور وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان دانشآموزی کشور با بیان اینکه تغییر نگاه و نگرش به دوره نوجوانی بسیار ضرورت دارد، گفت: باید این نکته را در نظر داشت که یکی از چالشهای اصلی نظام آموزشی، بیتوجهی به نوجوانان به عنوان دوره مسئولیتپذیری و کنشگری است. دوره نوجوانی باید به عنوان دوره مشارکت اجتماعی دیده شود، چرا که نادیده گرفتن آنان موجب بروز رفتارهایی برای دیده شدن میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی فلاحتکار در جلسه شورای آموزشوپرورش استان مرکزی، افزود: در دورانهای گذشته به خصوص دهه 60 با وجود فشارهای اجتماعی و شرایط سخت ناشی از جنگ، نرخ آسیبهای اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان بسیار پایینتر بود. اما امروز به دلیل نگاه منفعلانه خانوادهها و سیاستگذاران، نوجوانان و جوانان کمتر درگیر مسائل کلان کشور هستند و همین امر آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است.
وی به فعالیت مجلس دانشآموزی اشاره کرده و ادامه داد: مجلس دانشآموزی به عنوان تنها نهاد منتخب دانشآموزان در کشور، امروز نمایندگی 17 میلیون دانشآموز را برعهده دارد و میتواند بازتابدهنده واقعی مطالبات نسل نوجوان در نظام آموزشی باشد. بخش قابل توجهی از مسئولین دهههای 90 و 1400، از دانشآموزان عضو مجلس دانشآموزی بودند. بنابراین آینده این کشور در دست دانشآموزان است و هرچه به آنها اهتمام ورزیم، آینده جامعه روشنتر و زیباتر خواهد شد.
مشاور وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان دانشآموزی کشور اظهار داشت: سازمان دانشآموزی نهادی عمومی و غیردولتی است. بسیاری از مسائل حوزه آموزشوپرورش با کمک سازمان دانشآموزی و واگذاری امور به این سازمان قابل رفع شدن است و ظرفیتهای انسانی، اقتصادی و تربیتی این نهاد میتواند به آموزشوپرورش در مسیر رشد و توسعه کمک کند. این سازمان اداره امور را به خود دانشآموزان سپرده است.
فلاحتکار تصریح کرد: تشکیلات پیشتازان یکی از اقداماتی است که در سازمان دانشآموزی فعال شده است. تمرکز پیشتازان در حوزه اجتماعی کردن دانشآموزان است. تلاشها بر این است که فعالیتهای تشکیلات پیشتازان به قدری اجتماعی شود تا دانشآموزانی که تمایلی به حضور در دیگر فعالیتها همچون، بسیج، اتحادیه دانشآموزی و ... را ندارند را جذب کند و دانشآموز با فعالیت در این تشکیلات بپذیرد که باید فعالیت اجتماعی داشته باشد.
وی بیان داشت: خبرگزاری پانا یکی از مهمترین فعالیتهای سازمان دانشآموزی بوده و هدف آن ایجاد زیرساختی برای حضور خبرنگاردانشآموز در هر مدرسه است. همچنین اجرای طرحهای اجتماعی و فرهنگی از جمله ایجاد و راهاندازی 1400 پایگاه محلهای کاهش مصرف انرژی، زمینه مشارکت نوجوانان را فراهم میکند. سازمان دانشآموزی آماده حمایت ویژه در حوزه مالی و رسانهای این طرح است.
پرورش شخصیت دانشآموزان باید جدی گرفته شود
استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: پرورش شخصیت دانشآموزان باید جدی گرفته شود زیرا این قشر از مسئولان فردای جامعه هستند. شخصیت انسان در همین سنین شکل میگیرد، بنابراین توجه به رده سنی دانشآموزان و نوجوانان اهمیت بسیار بالایی دارد. اما بخش قابل توجهی از فعالیتها در این حوزه مغفول مانده است. بر این اساس پرورش ابعاد مختلف شخصیتی دانشآموزان باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
مهدی زندیهوکیلی افزود: پرورش نباید با آموزش یا کنترل مفاهیم مذهبی اشتباه گرفته شود، زیرا عرصهای وسیعتر دارد و از توانایی فرد در اداره امور شخصی آغاز میشود و تا حضور در اجتماع و دغدغه مسائل سیاسی و اجتماعی ادامه مییابد. در نظامهای آموزشی کشورهای توسعهیافته پرورش شخصیت دانشآموزان پررنگتر از آموزش صرف است. مسئولان آن کشورها دغدغه جدی در این حوزه دارند و توجه به نمرههای درسی در اولویت دوم قرار میگیرد.
وی ادامه داد: دغدغهمند بودن جوانان نسبت به مسائل اجتماعی ضروری است و اگر این دغدغهها حتی اشتباه باشد باز هم ارزشمند است، زیرا پاسخ و راهحل آن در جامعه یافت میشود. اما نبود دغدغه موجب بیتفاوتی و آسیبهای جدی خواهد شد. ارتباط بین نسلی دارای بسیار حائز اهمیت است. صندلی کلاس درس یا نیمکت ورزشگاهها میتواند محلی برای گفتوگوی نسلهای مختلف باشد و این گفتوگوها زمینهساز تداوم نهضت و انقلاب خواهد بود.
استاندار مرکزی اظهار داشت: دانشآموزان امروز آیندهسازان کشور بوده و جایگزین نسل فعلی در مسئولیتهای اجتماعی میشوند. دانشآموزان باید علاوه بر آموزش علمی، مهارتهای اجتماعی و شخصیتی را فراگیرند. خانوادهها باید دغدغه آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی فرزندان خود را داشته باشند و به نمره و تحصیل بسنده نکنند. توجه به انضباط، شرکت در دورههای مهارتی، اردوها و برنامههای اجتماعی باید در اولویت خانوادهها قرار گیرد تا دانشآموزان با آمادگی بیشتری وارد جامعه شوند.
زندیهوکیلی به تجربههای به جا مانده از دهه 60 و مشارکت فعال نوجوانان در عرصههای مختلف اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در آن زمان حتی نوجوانان زیر 14 سال در صندوقهای رأی مشارکت داشتند و مسئولیتهایی مشابه بزرگترها برعهده میگرفتند. هرچند ممکن بود خطاهایی رخ دهد اما همین تجربه موجب یادگیری و رشد آنان شد. بخشی از این اعتماد باید از سوی جامعه پذیرفته شود و بخشی دیگر نیازمند برنامهریزی منسجم آموزش و پرورش است.
وی نقش دانشآموزان دهه 60 در دوران دفاع مقدس را نیز یادآور شد و در این رابطه بیان داشت: آن نسل توانست با ورود به عرصههای اجتماعی توانمندیهای خود را شکوفا کند و شاکله کشور را شکل دهد. امروز شرایط متفاوت است و فضای مجازی و انفجار اطلاعات زندگیها را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا نیازمند برنامههای متنوع و متناسب با این شرایط هستیم تا بتوانیم زمینه حضور فعال و مؤثر دانشآموزان و نوجوانان را در عرصههای مختلف ایجاد کنیم.
استاندار مرکزی تأکید کرد: فعالیتهای سازمان دانشآموزی باید توسعه یابد. حجم زیادی از کارهای انجام نشده در حوزه دانشآموزی وجود دارد و هر اقدامی در این زمینه مفید و مؤثر خواهد بود. دانشآموزانی که وارد عرصه فعالیتهای سازمان دانشآموزی میشوند به سرعت نخبه خواهند شد، زیرا قابلیتهای فردی آنان ارتقاء مییابد و از سایر دانشآموزان متمایز میشوند. بنابراین باید حضور فعال و مؤثری در این عرصه داشته باشند.
زندیهوکیلی ابراز داشت: سازمان دانشآموزی با تشکیل مجلس دانشآموزی اقدام ارزشمندی انجام داده است. هرچه فعالیتهای اینچنینی مدون و برنامهریزی شده باشد، نتایج بهتری در پی خواهد داشت. موفقیت این مجموعه زمانی محقق میشود که شوراهای دانشآموزی در مدارس فعال باشند و فعالیتها تنها در سطح مجلس دانشآموزی باقی نماند، زیرا خروجی آن باید در کوچکترین واحد یعنی کلاس درس اثرگذار باشد.
انجمن بازماندگان از تحصیل میتواند فرصتهای ارزشمندی فراهم کند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این جلسه به ظرفیتهای مغفول مانده انجمن بازماندگان از تحصیل اشاره کرده و گفت: این انجمن در سطح ملی میتواند فرصتهای ارزشمندی برای استفاده دستگاههای اجرایی و استانها فراهم کند، اما تاکنون بهرهبرداری مناسبی از آن صورت نگرفته است. استفاده از ظرفیتهای این انجمن نه تنها به نفع استانها بلکه به سود کل کشور خواهد بود.
نادرقلی ابراهیمی به حضور نمایندگان و دستگاههای اجرایی در انجمن بازماندگان از تحصیل و ظرفیتهای این انجمن اشاره داشته و افزود: در اسن انجمن، نمایندگان مجلس و برخی دستگاههای اجرایی از جمله مخابرات حضور دارند و امکان استفاده از ظرفیتهای ملی برای رفع مشکلات و توسعه استانها وجود دارد. اما فعالیتها بیشتر محدود به سطح استانداری شده و فرصتهای گستردهتر نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: اگر انجمن بازماندگان از تحصیل به صورت ملی فعال شود، میتواند در حوزههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی کند و بسیاری از مشکلات بازماندگان از تحصیل را کاهش دهد. در این راستا لازم است دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس با همکاری یکدیگر زمینه استفاده از این ظرفیتها را فراهم کنند تا فرصتهای ملی در اختیار استانها قرار گیرد و از حالت مغفول خارج شود.
ضرورت تعیین تکلیف واگذاری زمین به مدارس غیردولتی
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این جلسه به مصوبه پیشین خانه ملت در خصوص واگذاری زمین به مدارس غیردولتی اشاره کرده و گفت: فضای آموزشی مدارس غیردولتی محدود است. در این راستا اگر زمین به این مدارس واگذار شود و در اختیار آنها قرار گیرد میتوانند اقدام به ساخت و توسعه فضاهای آموزشی کنند. اجرای این فرایند ضروری است و به رشد و توسعه فضاهای آموزشی کمک شایانی خواهد کرد.
سید محمد جمالیان به موضوع ماده 23 در خصوص واگذاری پروژهها اشاره داشته و در این رابطه افزود: در اجرای ماده 23 نباید تنها سند مالکیت به عنوان مستند رسمی برای واگذاری پروژهها مدنظر قرار گیرد و در این راستا سایر مستندات قانونی نیز قابلیت تأیید دارند. بسیاری از پروژهها دارای مستندات واگذاری و مدارک مرتبط هستند و در صورت وجود چنین اسنادی امکان واگذاری فراهم خواهد بود.
کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل با اجرای شیوهنامههای ابلاغی
مدیرکل آموزشوپرورش استان مرکزی نیز در این جلسه به موضوع بازماندگان از تحصیل و مشکلات دانشآموزان استثنایی اشاره کرده و گفت: امید است با اجرای شیوهنامههای ابلاغی در یک ماه آینده تعداد بازماندگان از تحصیل کاهش یابد. رسیدگی به مشکلات دانشآموزان استثنایی با مشارکت خیرین پیگیری میشود. مصوبه مربوط به حمایت مالی از دانشآموزان استثنایی ابلاغ شده و پیگیریها در این خصوص با جدیت ادامه دارد.
عبدالرضا پیرحسینلو همچنین به اقدامات فرمانداران شهرستانهای مختلف استان مرکزی در خصوص موضوع بازماندگی از تحصیل اشاره داشته و در این رابطه افزود: از مجموع 12 شهرستان این استان تاکنون تنها فرمانداران 6 شهرستان، نشستهای مرتبط با پیشگیری از بازماندگی از تحصیل را برگزار کردهاند. همچنین تاکنون از مجموع تمامی شهرداریهای استان تنها 6 شهرداری گزارش مالی خود درباره سهم 3 درصدی آموزشوپرورش از عوارض را ارسال کردهاند.