به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در نشست شورای اداری شهرستان قزوین گفت: همواره باید به دنبال خدمت باشیم، نه قدرت و اگر تلاشی برای قدرت داریم، این جایگاه و قدرت باید در خدمت‌رسانی به مردم استفاده شود.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم یک عبادت بزرگ است، تصریح کرد: این موضوع یکی از بهترین کارها برای مقابله با آمریکا و اسرائیل است؛ چرا که با خدمت به مردم آنان را راضی نگه می‌داریم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و گفت: امروز موضوع عفاف و حجاب یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمنان است که می‌خواهند بی‌حجابی را در جامعه ایران رواج دهند و این یک راهبرد اساسی دشمن است و باید همگی در یک جبهه قرار گیریم و به این امور در جامعه توجه بیشتری داشته باشیم.

آیت‌الله مظفری با اشاره به تاثیر سفرهای استانی در شناسایی و حل مشکلات مردم، اظهار کرد: این سفرها باعث می‌شود دیدارهای مردمی داشته باشیم و مسایل را از نزدیک مشاهده کنیم و بسیاری از مشکلات مردم به مسایل اجرایی دستگاه‌ها برمی‌گردد که در این سفرها شناسایی و حل می‌شود.

وی با اشاره به موضوع خشکسالی بی‌سابقه در 60 سال گذشته، خاطرنشان کرد: باید به درگاه الهی روی آوریم و برای پیشگیری از گناه در جامعه تلاش کنیم و با استغفار و برگزاری نماز باران، لطف الهی شامل حال ما خواهد شد.

امام جمعه قزوین از همکاری مسوولان و مردم در برگزاری نماز باران تشکر و خاطرنشان کرد: برگزاری نماز باران باشکوه دیگری نیز در دوشنبه هفته آینده در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این بار نیز مردم با حضور پرشکوه خود فضای معنوی و عبادتی را ایجاد کنند.

