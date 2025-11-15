خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی گسترده در کارخانه مقواسازی شهرک صنعتی مورچه‌خورت اصفهان

آتش‌سوزی گسترده در کارخانه مقواسازی شهرک صنعتی مورچه‌خورت اصفهان
کد خبر : 1714464
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی مقوا و کارتن در شهرک صنعتی مورچه‌خورت خبر داد و گفت: ۱۴ تیم آتش‌نشانی از شهرهای مختلف برای اطفای آتش اعزام شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش اظهار کرد: صبح امروز آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک واحد تولیدی مقوا و کارتن واقع در شهرک صنعتی مورچه‌خورت رخ داد که به سرعت موجب شعله‌ور شدن انبار مواد اولیه این مجموعه شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، ۱۴ تیم آتش‌نشانی به همراه خودروهای عملیاتی و تانکرهای آب‌رسان از سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌های اصفهان، شاهین‌شهر، خمینی‌شهر و همچنین واحدهای آتش‌نشانی شهرک‌های صنعتی بزرگ، مورچه‌خورت، دهق و علویجه و شرکت‌های مجاور به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

شیشه‌فروش با اشاره به حضور خود در محل حادثه گفت: با تلاش نیروهای امدادی، از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شد و تمرکز عملیات در حال حاضر بر خنک‌سازی و اطفای کامل حریق در سوله انبار مواد اولیه است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران اصفهان، دو تیم اورژانس ۱۱۵ نیز هم‌زمان در محل مستقر شده‌اند و تاکنون هشت نفر از کارگران و امدادگران که دچار دودزدگی و سوختگی سطحی شده بودند، در محل تحت درمان سرپایی قرار گرفتند و برخی از آنان برای ادامه مراقبت به مرکز درمانی منتقل شدند.

شیشه‌فروش در پایان تأکید کرد: حادثه تحت کنترل قرار دارد اما عملیات نهایی اطفای حریق و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد. وی هشدار داد که واحدهای صنعتی باید با بازبینی سیستم برق، ایمنی مواد قابل اشتعال و رعایت اصول ایمنی آتش‌نشانی، از بروز حوادث مشابه در فصل سرد پیشگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ