به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش اظهار کرد: صبح امروز آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک واحد تولیدی مقوا و کارتن واقع در شهرک صنعتی مورچه‌خورت رخ داد که به سرعت موجب شعله‌ور شدن انبار مواد اولیه این مجموعه شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، ۱۴ تیم آتش‌نشانی به همراه خودروهای عملیاتی و تانکرهای آب‌رسان از سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌های اصفهان، شاهین‌شهر، خمینی‌شهر و همچنین واحدهای آتش‌نشانی شهرک‌های صنعتی بزرگ، مورچه‌خورت، دهق و علویجه و شرکت‌های مجاور به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

شیشه‌فروش با اشاره به حضور خود در محل حادثه گفت: با تلاش نیروهای امدادی، از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شد و تمرکز عملیات در حال حاضر بر خنک‌سازی و اطفای کامل حریق در سوله انبار مواد اولیه است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران اصفهان، دو تیم اورژانس ۱۱۵ نیز هم‌زمان در محل مستقر شده‌اند و تاکنون هشت نفر از کارگران و امدادگران که دچار دودزدگی و سوختگی سطحی شده بودند، در محل تحت درمان سرپایی قرار گرفتند و برخی از آنان برای ادامه مراقبت به مرکز درمانی منتقل شدند.

شیشه‌فروش در پایان تأکید کرد: حادثه تحت کنترل قرار دارد اما عملیات نهایی اطفای حریق و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد. وی هشدار داد که واحدهای صنعتی باید با بازبینی سیستم برق، ایمنی مواد قابل اشتعال و رعایت اصول ایمنی آتش‌نشانی، از بروز حوادث مشابه در فصل سرد پیشگیری کنند.

انتهای پیام/