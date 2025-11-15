معاون راهداری کشور:
اجرای پایش هوشمند خودروها تا نوروز
کرمانشاه میزبان پیشرفتهترین سامانههای جادهای کشور
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور گفت: پایش هوشمند خودروها را در دستورکار داریم و امیدواریم مرحله اول این طرح تا پایان امسال اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منصور فخاران معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور در مراسم افتتاح قرارگاه پلیس راه استان کرمانشاه روز شنبه ۲۴ آبان برگزار شد با اشاره به چهار عامل اصلی بروز تصادفات جادهای شامل خودرو، جاده، شرایط محیطی و راننده، تأکید کرد که رانندگان نقش بسزایی در وقوع حوادث دارند و هوشمندسازی میتواند کاهش چشمگیری در تصادفات ایجاد کند.
وی با بیان اینکه اقدامات گستردهای در حوزه هوشمندسازی جادههای کشور انجام شده است، افزود: «در استانهای غربی که مسیر تردد زائران اربعین بوده، علاوه بر اعتبارات سالانه، اعتبارات ویژهای برای ارتقای زیرساختهای جادهای اختصاص یافته است تا خدمات بهتری به زائران ارائه شود.
معاون سازمان راهداری ایجاد ۱۰۰ سامانه هوشمند جدید شامل دوربینهای ثبت تخلف، کنترل سرعت و تردد شمار را در کنار ۴۰۰ سامانه موجود در استان کرمانشاه از برنامههای اصلی هوشمندسازی محورها برشمرد و تصریح کرد : اتصال خودروها به سامانههای هوشمند نیز با محوریت وزارت کشور در دستور کار قرار دارد.
فخاران همچنین اعلام کرد: مرحله اول پایش هوشمند خودروها، ابتدا بر ناوگان حملونقل عمومی متمرکز خواهد شد و تا نوروز اجرایی میشود و در سال آینده سایر خودروها تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی با تأکید بر اینکه عمده تصادفات در بزرگراهها رخ میدهد، بیان کرد: «با وجود کیفیت بالای این محورها و تجهیز آنها به سامانههای هوشمند، همچنان لازم است آموزش و فرهنگسازی در کنار فناوریهای نوین مورد توجه قرار گیرد.» در همین راستا، اجرای پویش «شش دونگ برانیم» با هدف کاهش تصادفات در ایام نوروز و اربعین، نمونهای از اقدامات آموزشی و فرهنگی است که سازمان راهداری در دستور کار دارد.
وی به موضوع بازسازی و احداث پاسگاههای جدید پلیس راه نیز اشاره کرد و گفت: امروز شاهد افتتاح قرارگاه پلیس راه در کرمانشاه هستیم و قرار است از محل مولدسازی قرارگاه قبلی، اعتبارات برای نوسازی پاسگاههای جدید تامین شود
در ادامه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با تأکید بر جایگاه ویژه استان کرمانشاه در شبکه حملونقل کشور اظهار کرد: نگاه به کرمانشاه باید نگاهی ملی باشد، نه استانی؛ چرا که این استان به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک، جغرافیایی و ترانزیتی خود نقش بیبدیلی در اقتصاد، صادرات و جابهجایی مسافران دارد.
وی با اشاره به اهمیت مرزهای غرب کشور گفت: «حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام میشود. همین حالا که ما در این مراسم حضور داریم، دستکم دو هزار کامیون پشت مرزهای استان در انتظار تردد هستند. چنین ظرفیتی نشان میدهد که استان نیازمند حمایت ملی و نگاه ویژه در حوزه حملونقل و توسعه زیرساختهای جادهای است.
استاندار با بیان اینکه کرمانشاه محور ارتباطی استانهای همجوار نیز هست، افزود: «بخش مهمی از ترددهای درمانی، اداری و تجاری مردم استانهای همسایه از مسیر کرمانشاه انجام میشود. همچنین ۶۰ درصد تردد کل زائرین اربعین طبق آمار سازمان راهداری و پلیس راهور از محورهای کرمانشاه صورت میگیرد. چنین نقشی ثابت میکند که استان نه یک مسیر عادی، بلکه شاهراه راهبردی غرب کشور است.»
حبیبی خاطرنشان کرد: «استان کرمانشاه بیش از ۸ هزار کیلومتر انواع راه شامل بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی دارد و بر اساس آمار، به ازای هر سه نفر یک خودرو در حال تردد است. این حجم از ترافیک و گستردگی شبکه راه، لزوم توجه جدی به ارتقای ایمنی، توسعه سامانههای هوشمند و نوسازی زیرساختها را دوچندان میکند.»
وی با تأکید بر اهمیت همافزایی میان دستگاهها اظهار داشت: «هماهنگی و انسجام میان پلیس راه و راهداران در کرمانشاه یک الگو در سطح کشور است و اگر این همراهی ادامه یابد، میتوانیم نقاط حادثهخیز را برطرف کرده و ایمنی جادهها را افزایش دهیم.»
استاندار همچنین بر ضرورت آموزش و فرهنگسازی رانندگان تأکید کرد و گفت: «سالها طول کشید تا فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در کشور نهادینه شود و اکنون به بالای ۹۰ درصد رسیده است. همین تجربه نشان میدهد که آموزش و فرهنگسازی چقدر در کاهش تصادفات مؤثر است. امروز هم راهی جز رفتن به سمت هوشمندسازی نداریم؛ چرا که تجربه جهانی ثابت کرده این فناوریها بیشترین تأثیر را در کنترل تخلفات و کاهش حوادث دارند.»
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرحهای جدید هوشمندسازی، نوسازی پاسگاهها و توسعه محورهای جادهای، ایمنی سفرها افزایش یابد و استان کرمانشاه جایگاه واقعی خود را در شبکه حملونقل ملی کسب کند.