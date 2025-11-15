خبرگزاری کار ایران
چهارمحال و بختیاری میزبان شش شهید گمنام می شود

چهارمحال و بختیاری میزبان شش شهید گمنام می شود
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: روز یکشنبه استان میزبان قدوم نورانی ۶ شهید گمنام است که نامشان پنهان، اما پیامشان برای جامعه روشن و ماندگار است.

به گزارش ایلنا، جعفر مردانی در جلسه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اظهار داشت: شهدا نقطه اتکای هویت ملی می باشند ، شهدا جان خود را برای اقتدار، امنیت، عزت اسلام و سربلندی ایران فدا کردند و پاسداشت نام و یاد آنها فقط یک کار فرهنگی نیست، بلکه تکلیفی اخلاقی، تاریخی و ایمانی برای همه مسوولان و مردم است که این میراث گرانسنگ ایثار و مقاومت را با زبانی دقیق و روایتی صحیح برای نسل‌های امروز و فردا حفظ و منتقل کنیم.

وی  با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: کسانی که برای احیای و بزرگداشت یاد شهدا و مجاهدت آنها کار می‌کنند، خود مجاهد در راه خدا هستند و همه باید بدانند که یاد شهدا نباید لحظه‌ای کم‌رنگ شود.

مردانی هر اقدام در حوزه دفاع مقدس را نه اقدامی نمادین، بلکه وظیفه‌ای بنیادین در پاسداشت هویت تاریخی و معنوی جمهوری اسلامی ایران دانست.

استاندار چهارمحال و بختیاری از حضور پر شکوه مردم در مراسم استقبال از کاروان شهدای گمنام خبر داد و گفت: روز یکشنبه استان میزبان قدوم نورانی ۶ شهید گمنام است که نامشان پنهان، اما پیامشان برای جامعه روشن و ماندگار است.

 مردانی از مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه استان خواست تا در آیین استقبال، تشییع و خاکسپاری این شهدا حضور فعال داشته باشند.

وی  از تمامی سازمان‌ها، ادارات، مراکز فرهنگی و دانشگاه‌ها خواست تا برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم استقبال، تشییع و خاکسپاری شهدا همکاری لازم را به عمل آورند تا زمینه حضور حداکثری مدیران و جوانان فراهم شود.

استاندار همچنین بر لزوم انجام اقدامات لازم برای فضاسازی شهری توسط فرمانداران و شهرداری‌ها تأکید کرد.

حضور شهدای گمنام، جلوه‌ای دیگر به برنامه‌های هفته بسیج می‌بخشد

 فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم(ع) استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به همزمانی برنامه حضور کاروان شهدای گمنام (کاروان بهشت) در سراسر کشور با هفته بسیج، گفت: پایگاه‌های مقاومت بسیج برنامه‌های بسیار خوبی برای این ایام پیش‌بینی کرده‌اند و حضور شهدای گمنام بی‌شک باعث پربارتر شدن این برنامه‌ها می‌شود.

 سردار علی افضلی افزود: همیشه حضور شهدا و برپایی مراسم استقبال و تشییع شهدا، آرامش و امنیت در کشور حاکم می‌شود.

 وی با اشاره به وجود ۳۳ یادمان شهید گمنام در استان، بر لزوم برنامه‌ریزی و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مراسم شهدا در سال آینده تأکید کرد.

