کندن قبور برای یافتن گنج دراسلام آباد ارسنجان
فرمانده انتظامی ارسنجان از دستگیری ٣ نفر که به قصد یافتن گنج، در حال حفاری قبور قدیمی در روستای اسلام آباد از توابع این شهرستان بودند، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد ایگدر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز در قبرستان قدیمی روستای اسلام آباد، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام و ٣ نفر را حین حفاری دستگیر کردند.

وی افزود: این افراد با تصور وجود اشیاء قیمتی، تعدادی از قبور قدیمی را حفاری کرده و باعث نارضایتی شدید اهالی منطقه شده بودند.
فرمانده انتظامی ارسنجان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، بر برخورد قاطع پلیس با پدیده حفاری‌های غیرمجاز تاکید کرد. 

 

