حمله 2 برادر به دروازهبان پاس همدان
در حاشیه پس از بازی دیدار روز گذشته، دو تیم پاس همدان و چوکای تالش در استادیوم شهید حاج بابایی همدان
به گزارش ایلنا از همدان، پاس همدان روز گذشته میزبان چوکای تالش بود و در این بازی که در همدان برگزار شد این بازی را با نتیجه یک بر هیچ به میهمان شمالی خود واگذار کرد. پاسیها با وجود 10 نفره بودن در بیش از یک نیمه این بازی چهره برتری را نسبت به حریف خود داشتند اما نتواستند به نتیجه دلخواه دست پیدا کنند. در این دیدار روزبه سینکی گلر پاس همدان در دقیقه هشتاد یک پنالتی را هم مهار کرده بود.
در حاشیه پس از بازی دیدار روز گذشته، دو تیم پاس همدان و چوکای تالش در استادیوم شهید حاج بابایی همدان، از رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور اتفاقات عجیبی رخ داد. دو بازیکن تیم پاس در رختکن تیم خود اتفاقات عجیبی را رقم زده و به دروازهبان تیم خود حملهور شدند.
شنیدههای موثق حکایت از این دارد که در پایان این دیدار در رختکن بازی، امین و رضا کاشفی دو برادر عضو تیم فوتبال پاس همدان به همراه رضا درویش دیگر بازیکن نماینده همدان در لیگ دسته دوم در جریان این درگیری به روزبه سینکی دروازهبان پاس همدان حمله کرده و او را مضروب کردند. در جریان این درگیریها شیشههای رختکن این تیم شکسته شده و حتی حمله با چاقو نیز گزارش شده است.گفته میشود این درگیری عجیب بر سر بازوبند کاپیتانی تیم پاس همدان بوده است.
نکته عجیب این است که این دو برادر که حاشیههای زیادی را برای پاس همدان تا اینجای فصل به همراه داشته اند، هفته قبل از این نیز با میثاق معمارزاده قائم مقام باشگاه پاس همدان درگیر شده بودند.
خبرها از اخراج یکی از این دو برادر توسط باشگاه پاس همدان در هفتههای گذشته دارد اما در جریان درگیری اخیر با دروازهبان تیم خود در رختکن حضور داشته است. برادران کاشفی دو هفته قبل نیز در جریان دیدار تیم خود مقابل دنای یاسوج با بازیکنان حریف درگیر شده بودند.
پاسیها با سرمربیگری امید خورج هفته قبل در تهران با ارائه یک بازی برتر توانسته بودند اسپاد تهران را با یک گل شکست دهند و با دست پر به همدان بازگردند.