رئیس پارک ملی بمو خبرداد؛

دستور فوری برای مقابله با تب برفکی در فارس/ ممنوعیت کامل ورود دام به پارک ملی بمو

دستور فوری برای مقابله با تب برفکی در فارس/ ممنوعیت کامل ورود دام به پارک ملی بمو
با هدف جلوگیری از سرایت تب برفکی از روستاهای اطراف به حیات‌وحش ارزشمند پارک ملی بمو، ورود هرگونه دام به این پارک براساس تصمیم شورای تأمین فارس و دستور مقام قضایی استان کاملاً ممنوع شد.

به گزارش ایلنا، رئیس پارک ملی بمو اعلام کرد: این ممنوعیت پس از تأیید شیوع تب برفکی در روستاهای حسین‌آباد و محمودآباد اجرا شده و اکنون همه واحدهای حفاظتی پارک مأموریت یافته‌اند با جدیت کامل از ورود دام جلوگیری کنند.

حمزه برومند فر  گفت: در صورت مشاهده دام در محدوده پارک، دام‌ها فوراً توقیف و به مرکز نگهداری ویژه منتقل می‌شوند و مالک دام مشمول برخورد قانونی و قضایی بدون اغماض خواهد شد. او تاکید کرد که برای هر رأس دام توقیفی، جریمه نقدی سنگین بر مبنای ارزش احتمالی تلفات حیات‌وحش تعیین می‌شود.

رئیس پارک ملی بمو افزود: هرگونه تلفات دامی در مجاورت منطقه، تماماً به عهده مالک گله خواهد بود و هیچ‌گونه مسئولیت از دوش مالک برداشته نمی‌شود.

وی از شورای روستاها، دهیاری‌ها و معتمدان محلی مناطق محمودآباد، حسین‌آباد، تربر (سادات، لابیشه، جعفری)، شول، بندامیر، قیدرقلو، زرقان، دودج، باجگاه، بردج و عشایر حومه پارک خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی گسترده به دامداران را انجام دهند.

برومند فر تأکید کرد: این هشدار باید فوری در همه گروه‌ها و شبکه‌های محلی منتشر شود تا از هرگونه خسارت مالی، قضایی و محیط زیستی جلوگیری شود؛ چرا که حفاظت از حیات‌وحش بمو مسئولیتی ملی است.

