دستور فوری برای مقابله با تب برفکی در فارس/ ممنوعیت کامل ورود دام به پارک ملی بمو

به گزارش ایلنا، رئیس پارک ملی بمو اعلام کرد: این ممنوعیت پس از تأیید شیوع تب برفکی در روستاهای حسین‌آباد و محمودآباد اجرا شده و اکنون همه واحدهای حفاظتی پارک مأموریت یافته‌اند با جدیت کامل از ورود دام جلوگیری کنند.

حمزه برومند فر گفت: در صورت مشاهده دام در محدوده پارک، دام‌ها فوراً توقیف و به مرکز نگهداری ویژه منتقل می‌شوند و مالک دام مشمول برخورد قانونی و قضایی بدون اغماض خواهد شد. او تاکید کرد که برای هر رأس دام توقیفی، جریمه نقدی سنگین بر مبنای ارزش احتمالی تلفات حیات‌وحش تعیین می‌شود.

رئیس پارک ملی بمو افزود: هرگونه تلفات دامی در مجاورت منطقه، تماماً به عهده مالک گله خواهد بود و هیچ‌گونه مسئولیت از دوش مالک برداشته نمی‌شود.

وی از شورای روستاها، دهیاری‌ها و معتمدان محلی مناطق محمودآباد، حسین‌آباد، تربر (سادات، لابیشه، جعفری)، شول، بندامیر، قیدرقلو، زرقان، دودج، باجگاه، بردج و عشایر حومه پارک خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی گسترده به دامداران را انجام دهند.

برومند فر تأکید کرد: این هشدار باید فوری در همه گروه‌ها و شبکه‌های محلی منتشر شود تا از هرگونه خسارت مالی، قضایی و محیط زیستی جلوگیری شود؛ چرا که حفاظت از حیات‌وحش بمو مسئولیتی ملی است.

