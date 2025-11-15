به گزارش ایلنا از البرز، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، با تاکید بر اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی در کنترل و پیشگیری از عفونت HIV اظهار داشت: ایدز یک بیماری قابل پیشگیری و کنترل است و تشخیص زودهنگام می‌تواند مسیر درمان را هموار کرده و از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کند. ارتقای آگاهی جامعه و فراهم‌سازی خدمات رایگان و محرمانه از مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه در این زمینه است.

وی ادامه داد: بیماری ایدز ناشی از ویروس HIV است که سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و از طریق روابط جنسی محافظت‌نشده، استفاده مشترک از سرنگ، انتقال از مادر به نوزاد و فرآورده‌های خونی آلوده منتقل می‌شود. تشخیص به‌موقع این ویروس، امکان درمان مؤثر و زندگی سالم و طبیعی را برای مبتلایان فراهم می‌کند.

صیادی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای این پویش و افزایش دسترسی مردم به خدمات غربالگری، چهار مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در استان البرز آمادگی دارند تا تست HIV را به‌صورت کاملاً محرمانه، داوطلبانه و رایگان برای شهروندان انجام دهند. این مراکز علاوه بر انجام تست، خدمات مشاوره و ارجاع تخصصی را نیز به افراد ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین به دنبال آغاز پویش، شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، زندان قزلحصار، اداره‌کل بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های آموزشی و غربالگری را در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، کمپ‌ها، مساجد، محلات، موکب‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت گسترش داده‌اند.

صیادی در پایان خاطرنشان کرد: سلامت جامعه نیازمند آگاهی، همکاری و مسئولیت‌پذیری جمعی است. از مردم عزیز دعوت می‌کنیم با شرکت در این پویش و انجام یک تست ساده، گامی مهم در حفظ سلامت خود و جامعه بردارند.

