با رأی اعضای شورای شهر؛

سرپرست جدید شهرداری اهواز انتخاب شد

شب گذشته و با تصمیم شورای اسلامی شهر، کورش حسینی زاده به‌عنوان سرپرست جدید شهرداری اهواز منصوب شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، اعضای شورای اسلامی شهر اهواز شب گذشته در جلسه‌ی انتخاب شهردار جدید، همچنین  بر لزوم تداوم برنامه‌های خدمات شهری، ارتقای نظم و انضباط اداری و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کردند.
 
حسینی زاده از مدیران باسابقه در شهرداری اهواز است و پیش از این در سمت‌های مختلف اجرایی و مدیریتی در شهرداری فعالیت داشته است و اکنون مدیر امور مالی شهرداری اهواز است.
 
رضا امینی شهردار پیشین اهواز در پی حادثه خودسوزی و جان باختن احمد بالدی، جوان اهوازی از سمت خود کناره گیری کرده بود. 

 

