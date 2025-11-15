کشف ماینرهای قاچاق در اردبیل

به گزارش ایلنا، سرهنگ «غفار براتی» اظهار کرد: در راستای اجرای طرح شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با رصد اطلاعاتی از 3 باب امکنه که در این خصوص را مورد شناسایی قرار دادند.

وی در ادامه گفت: با اجرای این طرح 23 دستگاه ماینر قاچاق در 3 امکنه کشف و جمع آوری شد که ارزش ریالی این تجیهزات 25 میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از دستگیری 6 نفر در این طرح خبر داد و افزود: 6 فقره پرونده در رابطه با کشفیات این طرح تشکیل و به همراه متهمین به مرجع قضایی ارسال شد.

