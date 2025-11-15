کشف ماینرهای قاچاق در اردبیل
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف 23 دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیش از 25 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «غفار براتی» اظهار کرد: در راستای اجرای طرح شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاههای استخراج رمز ارز دیجیتال، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با رصد اطلاعاتی از 3 باب امکنه که در این خصوص را مورد شناسایی قرار دادند.
وی در ادامه گفت: با اجرای این طرح 23 دستگاه ماینر قاچاق در 3 امکنه کشف و جمع آوری شد که ارزش ریالی این تجیهزات 25 میلیارد ریال برآورد شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از دستگیری 6 نفر در این طرح خبر داد و افزود: 6 فقره پرونده در رابطه با کشفیات این طرح تشکیل و به همراه متهمین به مرجع قضایی ارسال شد.