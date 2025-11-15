خبرگزاری کار ایران
بر اثر گاز گرفتگی

۷۰ نفر در ۸ ماهه اخیر به بیمارستان های چهارمحال و بختیاری منتقل شدند

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت: هشت ماهه نخست امسال ۹۳ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان ثبت شده که از این تعداد ۷۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: سال گذشته ۲۶۰ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گزارش شد که ۱۸۶ نفر توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده تداوم خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است، هشدار داد: این گاز بی‌رنگ و بی‌بو به‌سرعت وارد خون شده و مانع اکسیژن‌رسانی به بدن می‌شود و به همین دلیل «قاتل خاموش» نامیده می‌شود.

عسگری  با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، راهکارهای پیشگیری از این حادثه را استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و دارای دودکش مناسب،  اطمینان از نصب صحیح و بازبودن مسیر دودکش‌ها،  پرهیز از استفاده از وسایل گرمایشی بدون تهویه در محیط‌های بسته و توجه به علائم اولیه مسمومیت مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف عنوان کرد.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان  چهارمحال و بختیاری در پایان تصریح کرد: در صورت مشاهده علائم مسمومیت، سریعاً محیط را ترک کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید. اگرچه اورژانس همواره آماده خدمت‌رسانی است، اما پیشگیری بهترین راه برای حفظ سلامت خانواده‌هاست.

