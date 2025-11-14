به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز جمعه افزود: این حادثه ساعت ۱۷ عصر امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: تمامی مصدومان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتقل شدند.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل؛ ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.

انتهای پیام/