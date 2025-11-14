گازگرفتگی 10 نفر از اهالی روستای خرازان شهرستان تفرش
10 نفر از اهالی یک روستا در شهرستان تفرش بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند. بر اساس اعلام کارشناسان، تجمع گاز CO ناشی از سوخت ناقص زغال چوب، علت اصلی این حادثه بوده است. بر اساس اعلام اورژانس استان مرکزی، حال عمومی مصدومان مطلوب گزارش شده است.
به گزارش ایلنا، در پی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی مبنی بر مسمومیت اهالی یک منزل مسکونی در روستای خرازان از توابع شهرستان تفرش بر اثر سوختن زغال چوب در یک فضای بسته، تیمهای فوریت پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند.
در این حادثه گازگرفتگی 4 نفر از مصدومان پس از ارزیابی اولیه توسط کد عملیاتی اورژانس 115 تفرش به بیمارستان والفجر شهرستان تفرش منتقل شدند و 6 نفر دیگر نیز که در زمان حضور نیروهای اورژانس هوشیار بودند، با وسیله شخصی به همین مرکز درمانی مراجعه کردند.