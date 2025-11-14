خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گازگرفتگی 10 نفر از اهالی روستای خرازان شهرستان تفرش

گازگرفتگی 10 نفر از اهالی روستای خرازان شهرستان تفرش
کد خبر : 1713953
لینک کوتاه کپی شد.

10 نفر از اهالی یک روستا در شهرستان تفرش بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند. بر اساس اعلام کارشناسان، تجمع گاز CO ناشی از سوخت ناقص زغال‌ چوب، علت اصلی این حادثه بوده است. بر اساس اعلام اورژانس استان مرکزی، حال عمومی مصدومان مطلوب گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، در پی گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی مبنی بر مسمومیت اهالی یک منزل مسکونی در روستای خرازان از توابع شهرستان تفرش بر اثر سوختن زغال‌ چوب در یک فضای بسته، تیم‌های فوریت پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند.

در این حادثه گازگرفتگی 4 نفر از مصدومان پس از ارزیابی اولیه توسط کد عملیاتی اورژانس 115 تفرش به بیمارستان والفجر شهرستان تفرش منتقل شدند و 6 نفر دیگر نیز که در زمان حضور نیروهای اورژانس هوشیار بودند، با وسیله شخصی به همین مرکز درمانی مراجعه کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ