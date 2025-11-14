فارس نیازمند مداخلات ویژه در حوزه سلامت اجتماعی است

به گزارش ایلنا، سیدمحمد بطحایی در نشست کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به میزبانی استانداری فارس با یادآوریِ وضعیت ویژه کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: شرایط کنونی جامعه ما از نظر بروز آسیب‌های اجتماعی نیازمند برنامه‌های فوق‌العاده است؛ هرچند این چالش‌ها مختص کشورمان نیست و امروز بسیاری از کشورهای جهان با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به تجارب سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که به برگزاری جلساتی با محوریت دفتر رهبر معظم انقلاب در زمینه آسیب‌های اجتماعی انجامید، افزود: در آن جلسات معظم‌له تأکید داشتند که برای مقابله با روند رشد آسیب‌های اجتماعی، اجرای برنامه‌های فراتر از وظایف جاری دستگاه‌ها ضرورت دارد. بر همین مبنا، در برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی مکلف شده‌اند برنامه‌های مداخله‌ای و فوق‌العاده برای کنترل آسیب‌ها ارائه دهند.

بطحایی با تشریح روند تصویب طرح‌های ملی مقابله با آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: کارگروه‌های تخصصی در وزارت کشور طرح‌ها را بررسی و به تأیید سازمان برنامه و بودجه و شورای اجتماعی کشور می‌رسانند.

وی با قدردانی از حمایت نمایندگان مجلس، به‌ویژه رئیس و اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با مساعدت و همراهی این کمیسیون، اعتبارات خوبی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در تشریح سه محور اولویت‌دار در حوزه اجتماعی استان فارس گفت: تقویت رویکردهای فرهنگی و آموزشی در حوزه سلامت روان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر مانند خودکشی اولین محور است که امیدواریم با همکاری استانداری فارس طرح‌های ویژه‌ای برای مداخله و کاهش آسیب‌ها در این زمینه اجرا شود.

وی افزود: دومین محور، تقویت اورژانس اجتماعی است که در ماه‌های اخیر عملکرد موفقی داشته و با حمایت سازمان برنامه و بودجه، بخشی از اعتبارات لازم برای تجهیز و تأمین خودروهای اورژانس اجتماعی در قالب طرح‌های تملک دارایی تخصیص یافته است.

بطحایی درباره سومین محور مداخله نیز گفت: در حوزه اعتیاد و به‌ویژه سامان‌دهی معتادان متجاهر، این آمادگی وجود دارد با هماهنگی استانداری فارس و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اقدامات اصلاحی به ویژه در حوزه افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ انجام شود.

وی در پایان بر همکاری مشترک وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و مدیریت ارشد فارس برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه اجتماعی استان تأکید کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور پیش از حضور در این جلسه با حسینعلی امیری استاندار فارس و همچنین آیت‌الله دکتر دژکام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز دیدار و گفت‌وگو کرد. بازدید از مؤسسه پارک سلامت روان حاجات و مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ شیراز از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه سید محمد بطحایی به استان فارس بود.

