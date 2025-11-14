خبرگزاری کار ایران
فرماندار گتوند خبرداد؛

دستگیری ۱۰ متهم فراری در اجرای طرح دستگیری متهمان و محکومان متواری

کد خبر : 1713884
فرمانده انتظامی گتوند از دستگیری تعداد ۱۰ نفر محکوم متواری در اجرای این طرح خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت:  این طرح با به کارگیری تمام توان و امکانات پلیس در جهت امنیت و آرامش شهروندان و برخورد مبارزه جدی با متهمان فراری و تحت تعقیب قضائی به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ماموران این فرماندهی موفق به شناسایی و دستگیری ۱۰  نفر از محکومان متواری که از سوی دستگاه قضائی تحت تعقیب بودند شده و متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گتوند تصریح کرد: هدف ما ایجاد رضایتمندی شهروندان است و باید تمام سعی و تلاشمان بر این باشد که با برخورد با هنجارشکنان اجتماعی و برهم زنندگان نظم و امنیت، آرامش و شادابی را به مردم هدیه کنیم.

 

