دستگیری ۱۰ متهم فراری در اجرای طرح دستگیری متهمان و محکومان متواری

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت: این طرح با به کارگیری تمام توان و امکانات پلیس در جهت امنیت و آرامش شهروندان و برخورد مبارزه جدی با متهمان فراری و تحت تعقیب قضائی به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ماموران این فرماندهی موفق به شناسایی و دستگیری ۱۰ نفر از محکومان متواری که از سوی دستگاه قضائی تحت تعقیب بودند شده و متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گتوند تصریح کرد: هدف ما ایجاد رضایتمندی شهروندان است و باید تمام سعی و تلاشمان بر این باشد که با برخورد با هنجارشکنان اجتماعی و برهم زنندگان نظم و امنیت، آرامش و شادابی را به مردم هدیه کنیم.

