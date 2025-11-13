کشف انواع مواد مخدر از معده متهمین در استهبان
فرمانده انتظامی شهرستان استهبان گفت: با هوشیاری پلیس، یک کیلو و ٧٩٠ گرم هروئین ویک گرم و ۵٠ سانت شیشه از معده متهمین خارج شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت اله احمدیان، اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک خودرو پراید با یک راننده و ٢ نفر سرنشین مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: باتوجهبه استرس سرنشینان خودرو ماموران انتظامی به متهمین مشکوک و مظنون شدند. پس از هماهنگی با مرجع قضایی متهمین را دستگیر و به بیمارستان انتقال دادند.
فرمانده انتظامی استهبان خاطرنشان کرد: پس از انتقال افراد مذکور به بیمارستان، تعداد١٨٦ بسته کوچک به مقدار یک کیلو و ٧٩٠ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و یک گرم و ۵٠ سانت شیشه از معده متهمان خارج شد.
سرهنگ احمدیان با بیان اینکه متهمان با دستور مرجع قضایی روانه زندان شدند، گفت: برخورد با سوداگران مرگ بهصورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.