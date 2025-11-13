خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول انتظامی خبرداد:

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده «سفیدکوه» ازنا

دستگیری باند حفاران غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده «سفیدکوه» ازنا
کد خبر : 1713689
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا گفت؛ عضو یک باندحفاری غیرمجاز که با استفاده از مواد منفجره قصد تخریب و سرقت آثار تاریخی در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه ازنا را داشتند، در عملیات ضربتی پلیس امنیت عمومی این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "امین پوراحمدیان امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی ازنا با اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی ۵ نفر از عاملان حفاری غیرمجاز شدند که در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه اقدام به تخریب و حفاری به قصد کشف و قاچاق آثار باستانی کرده بودند. 

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند افراد متهم را در حین حفاری دستگیر کرده و مقادیر قابل توجهی ادوات حفاری و مواد منفجره را از آنان کشف کنند. 

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های اولیه، متهمان که در حال حفاری بودند، قصد داشتند با ایجاد انفجار در بخشی از منطقه، به اشیای تاریخی دست یابند که این اقدام ضمن تهدید میراث فرهنگی، موجب تخریب محیط‌زیست نیز می‌شد. 

سرهنگ «پوراحمدیان» با اشاره به اینکه متهمان پس از تحقیقات پلیس به دستگاه قضائی معرفی شدند، در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه تعرض به میراث ملی و محیط‌زیست گفت: هر فرد یا گروهی که به هر نحو قصد حفاری غیرمجاز، سرقت آثار تاریخی یا تخریب مناطق طبیعی را داشته باشد، با واکنش قاطع و قانونی پلیس روبه‌رو خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ