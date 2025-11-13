انصال شبکه آزادراهی به مرزهای کشور از اولوبت های دولت چهاردهم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق در آیین بهره‌برداری از ۲۵ کیلومتر از کریدور شمال جنوب واقع در استان کردستان با تقدیر از تلاش‌های استاندار و توجه ویژه وی به پروژه‌های راه و مسکن، از آغاز عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر از کریدور شمال جنوب در محور سنندج-کامیاران، خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر منابع محدود است اما این محدودیت مانع انجام اقدامات بزرگ نخواهد شد به شرط اینکه برنامه‌ریزی هدفمند و اولویت‌بندی منابع انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شورای راهبری و در حضور معاون اول رییس جمهور کریدورها و اولویت‌بندی آن‌ها در حوزه‌های ریلی و جاده‌ای تصویب شده است و باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین اعتبار و تخصیص آن‌ها انجام شود.

صادق اضافه کرد: یکی از پروژه‌های مهم، پروژه شمال-جنوب است که ارتباط بین شمال غرب و جنوب غرب کشور را برقرار می‌کند و مرزهای بازرگان، بندر امام خمینی و خروجی‌های آن به سمت شلمچه را متصل می‌سازد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این پروژه نقش مهمی در رونق ترانزیت و رشد اقتصادی دارد، ادامه داد: اتصال شبکه آزادراهی و بزرگراهی به مرزهای کشور، به ویژه مرز مریوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت است که با شناسایی مرزها و نیازهای ساخت و ساز، در حال پیگیری و تصویب است.

