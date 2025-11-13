خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمانشاه خبرداد؛

مسدود شدن ۱۲۳ چاه غیرمجاز در محدوده تالاب هشیلان

مسدود شدن ۱۲۳ چاه غیرمجاز در محدوده تالاب هشیلان
کد خبر : 1713514
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از انسداد ۱۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه تالاب «هشیلان» طی یک روز خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  بهرام درویشی در این‌باره گفت: برای حفاظت از منابع حیاتی آب و احیای تالاب ارزشمند هشیلان، ۱۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای اطراف این تالاب با دستور قضایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی و تلاش نیروهای امور آب شهرستان کرمانشاه مسلوب‌المنفعه شد.

وی افزود: در نتیجه این اقدام، بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای سراب شله، لعل‌آباد و سراب هشیلان که پیش از این به صورت غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز آبیاری می‌شدند، از مدار بهره‌برداری خارج شدند.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، با مسدودسازی این چاه‌ها بیش از ۷.۵ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آبخوان محلی ذخیره شده که این میزان می‌تواند تأثیری محسوس در افزایش آبدهی سراب یاوری و احیای تدریجی تالاب هشیلان بر جا بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع حیاتی، زمینه‌ساز تعادل‌بخشی آبخوان‌های منطقه و پایداری اکوسیستم تالاب هشیلان خواهد بود. 

 مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه اضافه کرد: کارشناسان معتقدند استمرار چنین عملیات‌هایی نقش مهمی در بازگشت حیات به تالاب‌ها و مهار بحران افت سطح آب‌های زیرزمینی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ