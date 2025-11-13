مدیرعامل آب منطقهای کرمانشاه خبرداد؛
مسدود شدن ۱۲۳ چاه غیرمجاز در محدوده تالاب هشیلان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه از انسداد ۱۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه تالاب «هشیلان» طی یک روز خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بهرام درویشی در اینباره گفت: برای حفاظت از منابع حیاتی آب و احیای تالاب ارزشمند هشیلان، ۱۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای اطراف این تالاب با دستور قضایی و همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی و تلاش نیروهای امور آب شهرستان کرمانشاه مسلوبالمنفعه شد.
وی افزود: در نتیجه این اقدام، بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای سراب شله، لعلآباد و سراب هشیلان که پیش از این به صورت غیرمجاز از چاههای غیرمجاز آبیاری میشدند، از مدار بهرهبرداری خارج شدند.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه، بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، با مسدودسازی این چاهها بیش از ۷.۵ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آبخوان محلی ذخیره شده که این میزان میتواند تأثیری محسوس در افزایش آبدهی سراب یاوری و احیای تدریجی تالاب هشیلان بر جا بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع حیاتی، زمینهساز تعادلبخشی آبخوانهای منطقه و پایداری اکوسیستم تالاب هشیلان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه اضافه کرد: کارشناسان معتقدند استمرار چنین عملیاتهایی نقش مهمی در بازگشت حیات به تالابها و مهار بحران افت سطح آبهای زیرزمینی ایفا میکند.