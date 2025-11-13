خبرگزاری کار ایران
شهادت یکی دیگر از بسیجیان مصدوم حمله تروریستی جاده خاش

شهادت یکی دیگر از بسیجیان مصدوم حمله تروریستی جاده خاش
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: یکی دیگر از بسیجیان مصدوم حمله تروریستی ۹ آبان در جاده خاش - زاهدان با وجود تلاش کادر درمان به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا،   روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه شامگاه چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یعقوب فرد سالارزهی یکی دیگر از بسیجیان بومی طرح امنیت که در معیت سرطایفه شاهوزهی در تاریخ ۹ آبان جاری مورد سوءقصد افراد مسلح گروهک های تروریستی قرار گرفته بود، با وجود تلاش فراوان کادر درمان بر اثر شدت جراحت وارده به شهادت رسید.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر فردا (پنجشنبه) ساعت ۱۴ در روستای اسلام آباد لوتک شهرستان هامون برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، اسماعیل شاورزی ( شاهوزهی) و مختار احمد شاهوزهی از بسیجیان بومی اهل سنت طرح امنیت نیز از دیگر مجروحان این حادثه بودند که پیش از این بر اثر شدت جراحت به شهادت رسیدند و خاکسپاری شدند.

