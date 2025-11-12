معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
توسعه دیپلماسی اقتصادی فارس در مسیر همکاری با ازبکستان
بازار ۳۸ میلیونی ازبکستان در تیررس صادرات و همکاریهای مشترک فارس
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: استان فارس با برخورداری از توانمندیهای متنوع در حوزه انرژی، کشاورزی، صنعت و گردشگری، علاوه بر توجه به سرمایهگذاری داخلی، اهتمام ویژهای به جذب سرمایه خارجی و توسعه تجارت بینالمللی دارد.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی با بیان اینکه فارس در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی گام برمیدارد، افزود: بر اساس هدفگذاری انجامشده، کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان مهمترین مقاصد تجاری و سرمایهگذاری مدنظر قرار گرفتهاند و پس از آن کشورهای آسیای مرکزی بهویژه تاجیکستان و ازبکستان، کشورهای آسیای جنوبی نظیر پاکستان و هند و همچنین کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله چین و فیلیپین در اولویت همکاریهای اقتصادی استان خواهند بود.
گودرزی با اشاره به برگزاری اکسپو شیراز ۲۰۲۵ اظهار کرد: در جریان این رویداد بینالمللی، حدود ۳۰۰ هیأت اقتصادی از کشورهای مختلف منطقه حضور یافتند و خواستار گسترش همکاریهای اقتصادی با استان فارس شدند. تعدادی از این کشورها که در اولویت همکاری با فارس قرار دارند، در نمایشگاه حضور فعال داشتند و برنامه تبادل هیأتهای اقتصادی با آنها در دستور کار قرار گرفته است.
معاون استاندار فارس درباره سفر اخیر هیأت اقتصادی این استان به ازبکستان گفت: این سفر بنا به دعوت رسمی استاندار «سرخاندریا» و با هماهنگی وزارت امور خارجه و سفارت ایران در تاشکند انجام شد. ازبکستان با جمعیت نزدیک به ۳۸ میلیون نفر و رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی در سالهای اخیر، یکی از بازارهای پویا و در حال توسعه آسیای مرکزی است و میتواند مقصد مناسبی برای محصولات تولیدی استان فارس باشد.
وی افزود: اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس از مزیتهای بالایی در تعاملات اقتصادی با فارس برخوردارند، اما کشورهای آسیای مرکزی نیز ظرفیتهای ارزشمندی دارند. ازبکستان با توجه به شرایط اقلیمی و بازار رو به رشد خود میتواند یکی از مقاصد مهم همکاریهای اقتصادی فارس باشد.
گودرزی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی فارس بهطور سنتی با کشورهای خلیج فارس مراوده دارند، اما ظرفیتهای ازبکستان برای آنها ناشناخته است. این ناآگاهی دوسویه در نشستهای مشترک با تجار ایرانی مستقر در تاشکند و فعالان اقتصادی ازبکستان مشهود بود. با این حال، ایرانیان مقیم ازبکستان از فضای آرام و امن اقتصادی آن کشور برای فعالیت تجاری رضایت دارند.
وی در ادامه به توافقات حاصل از سفر اشاره کرد و گفت: در این سفر، علاوه بر مدیران دستگاههای تخصصی دولتی، تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز حضور داشتند. در بخش سلامت، مسئولان ازبکستان تمایل خود را برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کردند و مقرر شد در زمینه آموزش، درمان و گردشگری سلامت، همکاریهای دوجانبه توسعه یابد.
گودرزی افزود: در بخش صنعت نیز توافق شد تا بخش خصوصی فارس نیازهای ازبکستان را در زمینه مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و رنگ تأمین کند. همچنین در حوزه کشاورزی، بازرگانان فارس تأمین برخی محصولات ازبکستان از جمله حبوبات و ذرت علوفهای را در دستور کار قرار خواهند داد.
او ادامه داد: در حوزه گردشگری نیز مقرر شد سه مؤسسه ازبکستانی فعال در این حوزه، زمینه تبادل گردشگر میان دو منطقه را فراهم کنند. همزمان با حضور استاندار فارس در سرخاندریا، گروهی از فعالان فرهنگی و هنری استان نیز برای بررسی همکاریهای مشترک به ازبکستان سفر کردند.
وی گفت: در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز مقرر شد صادرات مستقیم محصولات فارس به ازبکستان انجام شود و بخشی از تولیدات بهصورت مشترک در ازبکستان تولید و به سایر کشورهای آسیای مرکزی صادر شود.
معاون استاندار فارس اضافه کرد: با توجه به تنش آبی در استان فارس، توسعه کشت فراسرزمینی در ازبکستان نیز از دیگر محورهای همکاری مشترک دو استان است.
گودرزی در پایان تأکید کرد: در جریان این سفر، استاندار فارس ضمن دیدار با سفیر ایران در تاشکند و استاندار سرخاندریا، ظرفیتهای استان در زمینههای اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری را تشریح کرد و از بخشهای مختلف ازبکستان بازدید به عمل آورد.
وی با اشاره به فشار تحریمها افزود: با وجود تلاش دشمنان برای محدودسازی روابط ایران، دیپلماسی اقتصادی استانی میتواند راهی مؤثر برای عبور از «تله تحریمی» و گشایش فرصتهای جدید اقتصادی برای فعالان استان فارس باشد.